CHP'li Alban'dan Bakan Kurum'a 'Akyaka planı' tepkisi: Bozdurtmayacağız!

23 Kasım 2020 Pazartesi, 14:04

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesi üzerine yapılan görüşmelerde, ‘Akyaka İmar Revizyon Planı’ gündeme geldi.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Bakan Kurum’a yerel yönetimlerin, büyükşehir belediyesinin ve ilçe belediyesinin görüşlerini alınmadan yapılmak istenen planının uygulanamayacağını belirterek, “Siz, buraları yeniden planlıyorsunuz ama Akyaka halkının görüşünü aldınız mı? Akyaka'nın nasıl oluştuğundan bilginiz var mı?” dedi. “Akyaka'nın yeni planlamasını yaptınız, Akyaka'yı yine yağmaya ve talana açıyorsunuz, Kadın Azmağı olan yerleri yeniden imara açıp planlıyorsunuz” diyerek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sert eleştiriler yönelten CHP’li Alban, Bakan Kurum’a, Nail Çakırhan’ı tanıyıp, tanımadığını sordu.

"BÜTÜN HALKI ORAYA YIĞARIZ"

Akyaka'nın nasıl oluştuğundan bilginiz var mı? diyen Alban, “Örneğin, soruyorum, Nail Çakırhan kimdir, bilir misiniz? Nail Çakırhan'ı ben size anlatayım: Nail Çakırhan, Rusya'da yetişmiş, kendisi hukukçu ama Akyaka mimarisine sahip Akyaka'daki o yapı eserlerini ortaya çıkarmış, o ahşap mimariyi ortaya koymuş, Akyaka'nın mimarisinde söz sahibi olan biridir. Şimdi, siz, buralardaki o mimari yapıyı yok ederek oradaki bir avuç yağmacının, talancının çıkarı, menfaati için yeniden, doğrudan Bakanlığınızca plan yapıyorsunuz. Bunlar doğru değildir, bundan vazgeçin. Unutmayın Sayın Bakanım, orası İstanbul değil, orası başka bir yer değil; orası Muğla, orası Akyaka. İnanın, bütün halkı oraya yığarız, oradaki planı size değiştirtmeyiz. Akyaka'nın tarihi dokuya sahip olan mimarisini size bozdurtmayacağız.” dedi.