CHP'li Bakan: 2/B arazileri için adil fiyatlandırma yapılmalı

30 Kasım 2020 Pazartesi, 14:13

Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, 2/B arazileri için belirlenen fahiş rayiç bedellerini meclis gündemine taşıdı. Bakan, “Ekonomik gücü yetmeyen, atasından dedesinden kalma köy yerlerindeki arazilerde üretim yapmaya çalışan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için, ülkenin ve vatandaşın ekonomik şartlarına uygun, adil bir şekilde 2/B arazilerin rayiç bedelleri yeniden belirlenmeli” dedi.

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Belenbaşı köyünden örnek vererek, köydeki 5 bin 300 metrekarelik arazi için 476 bin TL bedel istendiğini belirten CHP’li Bakan, kıymet takdiri yapılırken ziraat, ticaret ve sanayi odaları, tarım müdürlükleri, belediyeler, köy veya mahalle muhtarlıkları, mahalli bilir kişiler ve emlakçıların görüşlerinin alınması gerektiğini, ayrıca emsal satışlar, imar planı, toprağın verimliliği gibi birçok kriterin de hep birlikte değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

"ADİL FİYATLANDIRMA YAPILMALI"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a seslenen CHP’li Bakan, “Cumhuriyetle beraber kurulmuş köylerde, atasından dedesinden kalan bu kadim toprakları 70-80 yıldır eken, biçen, işleten vatandaşlarımız arazileriyle ilgili ekonomik çıkmazda. Belenbaşı köyünde yaşayan vatandaşlarımız, belirlenen 2/B arazilerin rayiç bedellerinin taktir komisyonu kurulmadan Milli Emlak Müdürlüğü tarafından masa başında belirlendiğini söylüyorlar. Bir vatandaşımızdan, Belenbaşı köyündeki 5 bin 300 metrekarelik arazisi için 476 bin TL bedel istenmiş. Bunlar köylülerin ödeyeceği fiyatlar değil. Bakanlık verilerine göre, 2019 yılı sonu itibariyle toplamda 11.9 milyar TL’lik 2/B satışı gerçekleştirilmiş. Bakanlık verilerinde de görüyoruz ki, ekonomik durumu yerinde olanlar ödemelerini yapmış, tapularını almış. Ekonomik gücü yetmeyen, atasından dedesinden kalma köy yerlerindeki arazilerde üretim yapmaya çalışan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için sayın Murat Kurum’a çağrı yapıyorum. Ülkenin ve vatandaşın ekonomik şartlarına uygun, adil bir şekilde 2/B arazilerin rayiç bedellerinin yeniden belirlenmesi için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

CHP’li Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’a sordu: “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, Koronavirüs salgınından kaynaklanan ekonomik sorunlar ve bölge halkının ekonomisini aşan fahiş fiyatlarla yapılan kıymet takdiri göz önünde bulundurularak; halkın talep ve beklentileri kapsamında, 2/B arazilerinin kıymet takdirinin, ekonomik şartlara uygun ve adil bir şekilde yeniden yapılması konusunda Bakanlığınız hangi somut adımları atacaktır?”