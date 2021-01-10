CHP'li Bakan'dan AKP ve MHP'ye 'Agamemnon' yanıtı

10 Ocak 2021 Pazar, 14:22

CHP'li Bakan açıklamasından şunları kaydetti:

İyi ki İzmirliyiz de AKP’nin muhalefet koltuğuna yönelik yaptığı hazırlıkları yakından izleme fırsatımız oluyor.

Yaklaşık 2 yıldır sürdürdükleri İzmir’e, İzmirlilere, İzmir’in tarihine, kültürüne ve kimliğine yönelik saldırgan siyasetleri, üzülerek belirtmeliyim ki; artık ciddiye alınamaz bir hale geldi.

Tunç Soyer’den önce yapılıp adı verilmiş bir iskele üzerinden, düşman siyasetiyle Tunç Soyer’e saldırmak ancak acizliğin siyaseti olabilir.

Samimiyetle soruyorum AKP’li ve MHP’li siyasetçilere; Agamemnon ismini ilk kez mi duydunuz? İlk kez mi gördünüz bu kentte?

Hiç mi gitmediniz Balçova’daki Kaya Termal Otel’e? Seçim öncesi Binali Bey’in toplantılarına katılmadınız mı? Kente gelen Bakanları ziyaret için sıralara girmediniz mi burada?

Gittiğiniz, gezdiğiniz, gördüğünüz yerlerde kafanızı kaldırıp da tabelalara hiç mi bakmadınız?

İzmir’in tarihini bilmiyor musunuz yoksa?

Yaşadığınız kentten bu kadar mı bihabersiniz?

Aslında olan ne biliyor musunuz? Bir sivri zeka iskelede yazılı ismi görüyor, kim bu diye bakıyor ve ucuz bir siyasetle ortalığa düşüyor.

Her şeyi yeniden keşfeden, sanki kendilerinden önce hiçbir şey yokmuş da her şey kendi iktidarıyla oluşmuş gibi davranan AKP’li ve iktidarlarını paylaşmak zorunda kaldıkları MHP’li politikacılar da bilmeden, düşünmeden bu ucuzluğa katılıyor.

İzmir’deki AKP’li ve MHP’li seçmenler başta olmak üzere, tüm İzmirlileri kendi yalan ve ucuz siyasetlerine alet ediyorlar.

Yalan ve kibir üzerine inşa ettikleri iktidarlarından aldıkları kudretle kendilerini “muhalefete” hazırlıyorlar. Manevi desteği de bir zamanlar kendilerine muhalif olan MHP’den alıyorlar.

Kendilerine tavsiyem; bilgi ve gerçek üzerine muhalefet etmeyi öğrenmeleri. Aksi takdirde sürekli rezil olmaya devam edecekler. Ve hatta muhalefette bile kalamayacaklar.