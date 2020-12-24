CHP'li Bakan'dan AKP'ye mizah festivali tepkisi: Soyer' karşı kara propaganda

24 Aralık 2020 Perşembe, 12:24

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası İzmir Mizah Festivalinde karikatüristler Plantu ve Michel Kichka'nın da katılacağı "Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah" başlıklı söyleşinin iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı. AKP'nin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e yönelik seçim döneminden beri sistematik olarak yürüttüğü karalama kampanyasına devam ettiğini söyleyen Bakan, "Saldırgan ve manipülasyon siyasetiyle iktidarını korumaya çalışan AKP, aynı saldırgan ve manipülatif siyasetle İzmir’i tahakküm altına almaya çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’i ana hedef belirleyip yürüttüğü kara propagandayla İzmir’in demokrat ve özgür ruhunu baltalıyor; İzmirlilerin huzurunu bozuyor." dedi.

Bu yıl ilk kez uluslararası boyutta düzenlenen ve koronavirüs salgını nedeniyle YouTube üzerinden gerçekleştirilen İzmir Mizah Festivali ile ilgili ortaya atılan iddiaların manipülatif olduğunu dile getiren CHP'li Bakan, "İzmir’in demokrat ve özgürlükçü ruhuna aykırı bir sonuç doğurdu. Üzgünüm. Çekimleri önceden yapılmasına rağmen, AKP’nin manipülatif bir kurgu üzerinden yürüttüğü linç sonunda ABD, Tunus, İsrail, Japonya, Hollanda, Burkina Faso, İtalya, Fransa, Tayland ve Etiyopya’dan karikatüristlerin katılacağı bir söyleşi iptal edildi. İptal edilen söyleşinin başlığı ne? “Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah” Amerika’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Asya’ya kadar tüm dünyayı kapsayan bir organizasyonda bir araya gelen karikatüristler, “toplumsal eleştiri” ve “mizah” konuşacaklardı" diye konuştu.

"18 yıl tek başına iktidar olmanın sonunda geldikleri noktaya bakın; en ufak bir eleştiri ihtimaline dahi tahammülü kalmamak." diyen Bakan açıklamasında şunları aktardı: Bunu partili Cumhurbaşkanı’nın ekrana her çıktığında kükremesinden, meclis kürsüsünde konuşma yapan her milletvekilinin muhalefete yönelik saldırgan üslubundan, sosyal medyadaki trollerinin linç ataklarından, yerel siyasetteki manipülatif kurgularından ve gündelik hayatımızın akışında dahi karşılaştığımız binlerce örnekten görüyoruz, anlıyoruz.

AKP’lileri, eleştiriden ve mizahtan neden bu kadar çok korktuklarını düşünmeye, uykularını kaçıran bu konuyla yüzleşmeye davet ediyorum.İzmir’in organize ettiği uluslararası bir festivali ucuz bir manipülasyona kurban etmesini, “kazanımmış” gibi servis edip, “bayram etmeleri” ise, üzülerek belirtmeliyim ki zavallı bir durum. İzmir gibi özgür, demokrat ve huzurlu bir kenti böyle bir duruma düşürdükleri için, onlar adına büyük bir utanç içindeyiz.