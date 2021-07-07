CHP’li Bakan’dan İzmir İl Tarım Müdürü’ne "partili" eleştirisi

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:36

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir İl Tarım Müdürü Özen'in çalışmalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İzmir İl Tarım Müdürü’nün çalışmalarını takip ediyorsunuz, hepsinde gördüğünüz ortak şey AKP'lilker. Her etkinlikte, her saha çalışmasında mutlaka bir AKP’li yönetici, meclis üyesi ya da milletvekili ile birlikte... Çeşme’de domates fidesi dağıtılıyor, keçiboynuzu fidanı ekiliyor AKP İlçe Başkanı ve kadın kolları orada. Aliağa Çoraklar mahallesinde ziyarette, yanında AKP İlçe Başkanı… Tire’de hasata katılıyor, üreticilerle buluşuyor yanında yine AKP İlçe Başkanı. Kaymakama ve AKP İlçe Başkanına ‘ev sahipliği’ için teşekkür ediliyor. AKP İzmir ve Aydın Milletvekilleri ile sık sık saha çalışmaları yapıyor" dedi.

Devlet memurlarının ‘tarafsızlık ve devlete bağlılık’ ilkesini hatırlatan CHP’li Murat Bakan, “Mustafa Özen Bey, devlet memuru ve İzmir İl Tarım Müdürü olarak görev yapıyor. AKP İl Başkanı ya da AKP İlçe Başkanı değil. Devlet memurlarının ‘tarafsızlık ve devlete bağlılık’ ilkesi çerçevesinde görev yapması gerekir. Konuya ilkesel yaklaşıyoruz. Yüksek yargı organı mensuplarının dahi partili Cumhurbaşkanıyla birlikte çay topladığı, güçler ayrılığının, yargının bağımsızlığının ve devlet adamlığı bilincinin tamamen ortadan kalktığı Türkiye’de; parti devletinin bir sonucu olarak valiler, kaymakamlar, kurumların il müdürleri, devlet memurları, devletin değil partinin bürokratı olarak çalışmakta bir beis görmüyor, partizanca ve keyfi davranmaktan utanmıyor. İzmir İl Tarım Müdürü de kendisini AKP’li olarak hissediyor ve AKP içinde siyaset yapmak istiyorsa, önce bulunduğu kamu görevinden ayrılacak ondan sonra siyasi faaliyetlerini sürdürecek. Aksi halde yaptığı kamu görevi değil, parti neferliği oluyor. Bu da sadece etik olarak değil, tabi olduğu kanuna da aykırılık teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.

CHP'li Bakan, İzmir İl Tarım Müdürü Özen'in sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekti: