CHP’li Barut: 'Krizin çözümü üretim merkezli politikalardır'

05 Ekim 2020 Pazartesi, 12:13

Üretmeyen, ithal eden, özelleştirmeci ve pisayacı ekonomi politikalarına sert tepki gösteren Barut, "Bu anlayış tarımı bitirdiği gibi kentin üretim ve istihdam kaynağı olan fabrikalarının kapanmasına yol açmıştır. Sümerbank'tan Güney Sanayii'ne, TEKEL'den Aksantaş'a kentimizde 50'den fazla fabrika kapatılmış, on binlerce insan işsiz bırakılmıştır. Esnafımız da bu olumsuz durumdan payına düşeni almış, salgın öncesi zaten siftahsız dükkan kapatan esnafımız sonunda kepenk indirmiştir" dedi.

"HÜKÜMET ÇARE ÜRETMİYOR"

Salgınla mücadele kapsamında alınan önlem kararlarının en çok KOBİ ve küçük esnafı mağdur ettiğini ifade eden Ayhan Barut, "Kahvehanelerden kantincilere, servisçilerden kırtasiyecilere bir çok alanda iş yapan tüm esnaf, evine ekmek götüremez hale geldi. Salgından ve salgınla mücadele tedbirlerinden olumsuz etkilenen kesimleri rahatlatmak için iktidar göstermelik adımlar atmış, kanayan yaraya çare üretmemiştir. Pansuman tedavilerle ve algı operasyonlarıyla çare arayan insanlarımıza sırtını dönmüştür" diye konuştu.

"ÇİFTÇİ DE PERİŞAN HALDE"

İthalata dayalı tarım politikalarının yanı sıra ekonomik-siyasi kriz sebebiyle ülke tarımının salgından önce de derin bir çıkmaza girdiğini anımsatan Ayhan Barut, "Yüksek girdi maliyetleri altında ezilen, tüm bunlara rağmen binbir emekle ürettiği ürünü para etmeyen çiftçi tarımdan uzaklaşmayı sürdürüyor. Borç yükü artan çiftçi perişan halde. Tarım arazilerini korumayan, girdi maliyetlerini düşürmeyen, üretime ve üreticiye destek vermeyen, yalnızca ithalata dayalı politikalarla bu süreci aşmak mümkün değil. Derhal kamusal ve ulusal tarım politikaları hayat bulmalıdır." açıklamasında bulundu.

"CUMHURİYETİN İLK YILLARINA BAKMAK YETERLİ"

Esnaftan çiftçiye, sanayiciden tüm üreticilere herkesin iktidardan bu yangını söndürecek çözüm politikaları beklediğini aktaran Ayhan Barut, "Ülkemizde ve kentimizde yaşanan sorunların asıl sebebi üretim merkezli politikaların belirlenmemesidir. Üretim yerine tüketimi esas alan politikaların sahipleri de biliyor ki, bu yangın hepimizin ocağını söndürecektir. Salgınla birlikte derinleşen krizden çıkışın yolu üretime ve üretene destek vermekten geçiyor. Çözümü uzakta aramaya gerek yok. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında nasıl her alanda üretim için atağa kalkılmışsa, üretim ve üretene destek verilmişse, bunu örnek almak bile yeterlidir. Eğer bu yapılırsa çiftçimizden esnafımıza, sanayicimizden girişimcimize herkes rahat bir nefes alacaktır. Rekorlar kıran işsizlik seviyeleri düşecek, artan üretim gücüyle ülkemiz kalkınacak ve halkımızın refah düzeyi yükselecektir." dedi.