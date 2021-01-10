CHP'li Başarır: Beton zemini çatladı, deniz suyu sızıyor
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akkuyu Nükleer Santrali daha inşaat halindeyken reaktörü taşıyacak olan beton zemindeki çatlak oluştuğunu ve zeminden deniz suyu sızdığını iddia etti. Tonlarca ağırlıktaki reaktörü taşıyacak olan betonun şimdiden çatlaması, "Nükleer santral, bir felakete mi yol açacak?" sorusunu yeniden akıllara getirdi. Başarır, "Yol yakın, nükleer santralden vazgeçin" dedi.
CHP'li Ali Başarır, sosyal medya hesabından Mersin Akkuyu Nükleer Santrali inşaatından görüntü paylaştı. Görüntülerde, reaktörü taşıyacak olan beton zeminde çatlak oluştuğu ve zeminden deniz suyu sızdığı görüldü. Akkuyu Nükleer A.Ş., reaktör temel plakasına 17 bin metreküp beton döküldüğünü açıklamıştı.
Deprem bölgesinde inşaatı başlayan nükleer santral henüz faaliyete başlamadan oluşan çatlak korkuttu. Başarır, paylaşımında şöyle dedi:
"Daha önce 2 defa çatlayan zeminin üzerine bir felaket kuruluyor! Ülkemiz telafisi mümkün olmayan bir faciaya sürükleniyor! Zeminde inşaat devam ettikçe çatlaklar oluşuyor. Çünkü, Akkuyu bir deprem bölgesi. Zemin tamamen su. İnşaat tamamlandıktan sonra bir deprem olursa, Akdeniz, Mersin bir felakete gider. Yol yakın, nükleer santralden vazgeçin"
ŞİRKET, EYFEL KULESİ AĞIRLIĞINDA METAL KULLANILDI DEMİŞTİ
Akkuyu Nükleer A.Ş., geçen eylülde, santralin ikinci güç ünitesinde reaktör binasının temel plakasının en iyi şekilde sertleşmesini sağlamak için temele 2 bin 451 ton betonarme demiri döşendiğini, demir miktarının Fransa'da Eyfel Kulesi'ndeki tüm metal yapıların ağırlığının üçte birine eşit seviyede bulunduğunu, betonarme demirinin tasarlanan konumda tutulması için metal karkas kullanıldığını açıklamıştı.
Şirket, reaktörün yapılacağı alana 6 bin 864 metrekare, yüksekliği 2,6 metre, derinliği ise 78 metrenin üzerinde olan temel plakasına 17 bin metreküp beton döküldüğünü bildirmişti.
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