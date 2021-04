CHP'li Başarır, Melih Gökçek'e sert çıktı

22 Nisan 2021 Perşembe, 15:18

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” sorusu nedeniyle, borsada şirketinin değerinin düştüğünü ileri sürerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, “Merkez Bankası’nın uluslararası güvenirliği haiz verilerine objektif olarak ulaşabilirken, bu verileri yalan ve yanlış olduğu kampanyasını yapan şüpheliler açıkça kasıtlı hareket etmektedir” ifadelerini kullandı. Gökçek, Kılıçdaroğlu ve CHP’li isimlerin “piyasa dolandırıcılığı suçundan cezalandırılmasını” istedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise Gökçek’in “Ankaralı’yı yıllarca zarara uğrattığını” belirterek, şunları söyledi:

“Melih Gökçek suç duyurusunda bulunmuş. Peki neden? ‘128 milyar dolar nerede’ diye sormuşuz ve borsa düşmüş, zarara uğratmışız. Ortada bir zarar varsa, zarara uğratan varsa bu sensin Melih Gökçek. Ankaralı’nın milyarlarca parasını zarara uğrattın. Ankara’nın marka değerini düşürdün, başkentin manevi değerini düşürdün. Neden borsanın düştüğüne bu kadar üzülüyorsun? Demek ki borsada milyarlarca lira paran var.

“MAL VARLIĞINI ARAŞTIRALIM”

Bu ülkede yargılanacak, hesap sorulacak birisi varsa, o da sensin Melih Gökçek. Ben yargılanayım ama sen de yargılan. 1994’te göreve geldiğin gün ile bugün arasındaki mal varlığının artışını hesaplayalım.

Senin, ailenin, çocuklarının mal varlıklarına bakalım. Geldiğinde sadece bir ceketin vardı, şimdi oğlun medya patronu oldu. Sen bunun hesabını ver, Melih Gökçek. Sen, Ankara ihalelerinde yaptığın usulsüzlüklerin hesabını ver. Taşınmazlarını, bankadaki paralarını, akrabalarının üzerindeki malları say say bitmiyor. Haydi, kendini de ihbar et, yargılan eğer ki onurun varsa.”