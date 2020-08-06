CHP'li Beko: TOKİ İzmir'i parsel parsel satıyor!

06 Ağustos 2020 Perşembe, 10:49

TOKİ’nin Karşıyaka Mavişehir’de bir bölümü denizin içinde olan ve imar planlarında rekreasyon alanı olarak gösterilen kamu arazilerini satmasının ardından Karşıyaka Şemikler’de imar planlarında sığınma ve huzurevi olarak görünen bir alanın daha satış kapsamına aldığı belirtildi. İddiaya göre alanın imar planları da özelleştirme idaresince değiştirilerek 5 kat yapılaşma izni verildi.

Dar gelirliyi ev sahibi yapmak için kurulan TOKİ’nin, yeşil ve yaşam alanlarının yanı sıra deniz alanını bile sattığını belirterek duruma tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Uyan ey halkım! AKP’nin derdi ayak oyuncusu TOKİ ile İzmir’i de İstanbul gibi parsel parsel satmak” dedi. CHP’li Beko, “Karşıyaka Mavişehir’de denizin bile satıldığını bu iktidar döneminde gördük. Şimdi de Karşıyaka Şemikler’de huzurevi alanı olan yerin satışı ile karşı karşıyayız. Biz kurulma amacına uygun olarak TOKİ’den İzmir’de ihtiyacı olan aileleri ev sahibi yapmasını bekliyoruz, İzmir’in kamu alanlarını ve denizini satmasını değil! Dar ve orta gelirlilere, garibanlara başlarını sokacak ev yapacak kurum olan TOKİ’nin, hangi kentte kaç projeyi hayata geçirdiğine bakıldığında, Ankara’da 268, İstanbul’da 229 toplu konut projesi tamamlanmış. Oysa Ankara ile aşağı yukarı aynı nüfusa sahip İzmir’de yapılan proje sayısı sadece 56. İzmir’e yapılan haksızlık ortadadır. İzmir’de toplu konut yapma konusunda partizanca ve cimri davranan TOKİ; arsa satma konusunda ise gayet rahat ve bonkör!” ifadelerini kullandı.