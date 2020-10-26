CHP'li belediye başkanı koronavirüse yakalandı
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesi Belediye Başkanı CHP'li Serdar Türker'in, koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesi Belediye Başkanı CHP'li Serdar Türker'in, koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen hafta yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğini söyledi.
Türker, "Kırıkkale Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerde Covid-19 testim pozitif çıktı. Belli bir süre evde tedavi oldum, dün itibarı ile de Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavime devam ediliyor. İl Sağlık Müdürümüz Çiğdem Cerit hanımefendi başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız, değerli doktorlarımız ve tüm ekipler bizlerle çok iyi ilgileniyorlar, hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum. Değerli arkadaşlar, zor bir süreç, sizler de kendinize çok dikkat edin, talimatlara uyun, hepinizi çok seviyorum, inşallah çok yakında görüşmek dileğiyle" dedi.
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