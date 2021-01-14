CHP’li belediyeye “çöp konteyneri” soruşturması
İzmit Belediye Başkanı CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet hakkında bir yurttaşın çöp konteynerlerin zamanında boşaltılmaması gerekçe gösterilerek, inceleme ve soruşturma başlatıldı ve AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından müfettiş gönderildi.
30 Haziran 2020 tarihinde İzmit Cumhuriyet Mahallesi Sahil Sokak’ta oturan Mehmet Günaydın isimli bir yurttaş sokağındaki konteynerlerin zamanında boşaltılmadığını, gerekli temizliklerinin ve dezenfektasyon işlemlerinin yapılmadığını öne sürerek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Temizlik İşleri Müdürü hakkında ‘Görevi kötüye kullanmaktan’ soruşturma açılmasını talep ederek suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunun ardından Kocaeli Valiliği ve Cumhuriyet Savcılığı yerinde görerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden görevlendirilen müfettişin, olayla ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve temizlik işleri müdürü hakkında inceleme yapacağı öğrenildi.
"FIKRA GİBİ"
Söz konusu uygulamayı “Fıkra gibi” diyerek değerlendiren Başkan Hürriyet, "Bu güne kadar tespit ettiğimiz usulsüzlüklerle ilgili 2 kez üst üste bakanlıktan müfettiş istedik. Her ikisi de reddedildi ve müfettiş gönderilmedi. Ama hakkımda anında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden müfettiş gönderildi” dedi.
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