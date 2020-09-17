CHP'li Bülbül: Ekonomik kriz ekonomik buhrana dönüştü

17 Eylül 2020 Perşembe, 14:21

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, bu yıl 14-20 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası ve esnafların yaşadığı sorunlar hakkında yazılı açıklama yaptı. Ahilik kültürünün toplumumuz için önemine dikkat çeken Bülbül şunları söyledi:

Ahilik Teşkilatından bu yana yüzyıllardır devam eden ahilik geleneğini günümüzde esnaflarımız sürdürüyor. Toplumumuzda çok önemli bir yeri olan bu kültürü devam ettiren esnaflar, ekonomimiz için çok önemli. Ancak bugün yaşadığımız salgın esnafın durumu ısrarla AKP iktidarı tarafından görmezlikten geliyor. Esnaflara destek verilmiyor, salgında ekonomik zorluklar artıyor. Çoğu esnaf iş yapamaz durumda, binlerce işyeri kapandı.

EKONOMIK KRIZ EKONOMIK BUHRANA DÖNÜŞTÜ

Salgınla birlikte çoğu işletme, kira, elektrik, doğalgaz, banka kredileri, vergi ve sigorta primlerini ödeyemez, hatta iş yapamaz durumda. Salgından önce var olan ekonomik kriz, ekonomik buhran olarak esnafı vurdu. AKP iktidarı ne salgını ne de ekonomiyi yönetemediğinden borç batağında bulunan esnafların ve işletmelerde çalışanların gelecek kaygıları büyüyor.

Esnaf eve ekmek getiremez hale geldi. AKP iktidarı döneminde esnafların durumu bitmiş halde, zorluklar artarak devam ediyor. Binlerce esnaf işyerini kapadı. Devam eden esnaflar ise işletmelerini ayakta tutmakta zorlanıyor. AKP’ye salgına ilişkin kurallar işlemezken geçtiğimiz gün yayımlanan İç İşleri Bakanlığı Genelgesiyle esnafa bir de yasak geldi.

Ahilik geleneğinin devamlılığı esnafa verilen değer ile paraleldir. İktidar esnafın durumunu anlamak istemiyor, gerekli iyileştirmeleri yapmakta neredeyse direniyor. Esnafa verilen değer de bu nedenle ortada. Acilen hibelerin, teşviklerin, faizsiz kredi ya da nakdi yardımların sunulması için çalışma başlatılması ve esnafımıza destek olunması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, öncelikle esnaf ve zanaatkarlar olmak üzere herkesin Ahilik Haftasını en içten dileklerle kutlarım. Ahilik kültürünün getirdiği, iş ve meslek ahlakı, cömertlik ve saygı gibi kavramların toplumumuzda gelişerek devam ettiği, esnafın yaşadığı sıkıntıların geçeceği bir gelecek diliyor ve sevgi ve saygılarımı sunuyorum.