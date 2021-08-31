CHP’li Bülbül’den mülteciler ile ilgili komisyon önerisi

31 Ağustos 2021 Salı, 12:36

CHP’li Bülbül’ün Meclis Başkanlığına sunduğu önergesinin gerekçesinde, Türkiye’de çalışanlar kişiler arasında en az yüzde 30’unun SGK kaydı olmadığı ve 2011 yılından bu yana süre gelen savaşla birlikte başta Suriyelilerin Türkiye'ye hareketi ve bu kapsamda Türkiye'nin yürüttüğü “açık kapı politikası” ile kayıt dışı istihdamı arttırdığı belirtildi.

SGK’YA YILDA 7 MİLYAR EK GELİR

Türkiye’de en az 1.3 milyon Suriyeli'nin aktif olarak çalışma hayatının içinde olduğu ve 400 bin kadar Afganistan, İran ve Irak uyruklu kişilere de ev sahipliği yapıldığı kaydedilen önergede, “Ancak çok önemli bir kısmının kayıt dışı şekilde tarım, inşaat, hizmet sektöründe ucuz iş gücü olarak görülmekte ve sadece 50 bin Suriyeli'nin çalışma izni bulunmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çalışmasına göre kayıt dışı çalışan Suriyelilerin tümü kayıt altına alınırsa, SGK yılda 7 milyar TL ek gelire kavuşacaktır” denildi

HERKES GÜVENLİ ORTAMDA ÇALIŞMA HAKKINA SAHİP

Mültecilerin kayıt dışı ve ucuz iş gücü olarak çalıştırmalarının ve bununla birlikte Türk vatandaşlarının işsizlik sorunun artmasının araştırılması gerektiğinin altı çizilirken şu ifadelere yer verildi.

“Mevcut verilerin yüksekliği ve artışı göz önüne alındığında kayıt dışı istihdamın mülteci işçiler üzerindeki hem ekonomik hem de sosyal etkilerinin araştırılarak çözüme kavuşturulması zorunluluktur. Mültecilerin kayıt dışı istihdamı nedeniyle Türk vatandaşlarının istihdam ve işsizlik rakamlarındaki düşüş ile ekonomik sosyal ve politik yansımalarının da aynı şekilde araştırılması önem arz etmektedir. Başta Anayasamızda yer alan sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı doğrultusunda herbir kişinin insana yakışır iş ve uluslararası çalışma standartlarında çalışması gerekmektedir. Kayıt dışı çalışmanın sona erdirilerek herkesin kayıtlı bir şekilde çalışma hayatına katılması, işçi haklarından faydalanması ve desteklenmesi sağlanmalıdır. Bu kapsamda, mültecilerin kayıt dışı istihdam edilmesi sorununun tüm boyutlarıyla araştırılarak yasal istihdamın tam olarak temin edilmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi için araştırma komisyonu kurulmalıdır.”

SORUMLU AKP

Meclis’e sunduğu önergesinin ardından açıklama yapan Bülbül, “Avrupa Birliği’nden para almak için sıfır politikayla göçmenlerin ülkemize girmesine izin veren AKP, insanların çaresizliklerinden faydalanmıştır. Ülkemizde kaç mülteci var ve nerede hangi koşullarda yaşıyorlar en ufak bir fikirleri bile yok. AKP’nin bu lakayt hali, bu çıkarcı politikası yüzünden kendi yurttaşlarımız da ekonomik ve sosyal açıdan geriye düşmüştür. Göçmen hakları insanlık hakkıdır. Ancak göçmenleri kullanarak ekonomik kazanç elde etmek olsa olsa ahlaksızlıktır” dedi.