CHP'li Emir'den, Koca'ya sert tepki: Fenomen olmak için harcadığınız mesaiyi sağlık politikalarına harcayın
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Bölümü'nde sağlık emekçilerinin saldırıya uğramasının ardından CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı sert şekilde eleştirdi.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Bölümü’ne dün gece geç saatlerde bisikletten düşmesi sonucu kalp sorunları yaşayan bir çocuk getirildi. Çocuğun tedavisi sırasında hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışma sonucu hasta yakınları, çocuk yoğun bakım bölümündeki sağlık çalışanlarına saldırmak istedi. Sağlıkçılar, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne düzenlenen saldırıda yapıldığı gibi, yoğun bakım bölümünün kapılarını kapatarak saldırganları durdurdu.
"SAĞLIKÇILAR BARİKAT MI KURSUN, HİZMET Mİ VERSİN?"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı eleştiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Sağlık çalışanları kendisini korumak için barikat mı kursun, sağlık hizmeti mi versin?Sayın @drfahrettinkoca , Twitter'da fenomen olmak için harcadığınız mesainin birazını da mantıklı ve tutarlı sağlık politikaları için harcamanızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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