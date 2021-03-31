CHP'li Erol'dan saldırıya uğrayan muhtar hakkında açıklama

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, saldırıya uğrayan Mustafapaşa Mahalle Muhtarı'na geçmiş olsun mesajında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2021 Çarşamba, 16:10
CHP'li Erol'dan saldırıya uğrayan muhtar hakkında açıklama
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Mustafa Paşa mahallesinde devam eden TOKİ inşaatlarına yük taşıyan tır şoförünün yolu kapatması nedeniyle uyarıda bulunan Muhtar Çakmak tır şoförünün saldırısına uğradı.

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Mustafapaşa Mahalle Muhtarı'na yapılan saldırıyı kınadı ve konunun sonuna kadar takipçisi olacağını belirtti.

Milletvekili Gürsel Erol yaptığı açıklamada, "24 Ocak depreminden en çok etkilelen yerlerden biri olan Mustafapasa Mahallesi’nde gerçekleşen tatsız olay bizi ziyadesiyle üzmüştür. Bu konuyu takip ederek yapılması gerekenleri sonuna kadar savunacağımı bilmenizi ister, Mahalle Muhtarımız Yusuf Çakmak’a geçmiş olsun dilerim" ifadelerini kullandı.


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