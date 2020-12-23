CHP'li Girgin: Domates üreticisinin feryadına kulak verin!

23 Aralık 2020 Çarşamba, 15:55

CHP'li Girgin, “İktidar zor durumda olan üreticinin sesine kulak vermelidir. İlaç, gübre, tohum, yem fiyatlarının yükselmesiyle maliyetler artarken domates fiyatının pazarlanma aşamasında baskılanması çiftçiyi zora sokmaktadır.” Diyen Girgin “İthalat yüzünden zaten çiftçi ektiğine pişman hale getirilirken ihraç edilen ürünlerde de üreticinin mağdur edilmesi tarımı ve çiftçiyi perişan etmektedir” dedi ve Ticaret Bakanı’na domates ihracatında kotasının kaldırılması için çalışma olup olmadığını sordu.

Girgin “Seçim bölgem Fethiye ve Seydikemer’de ihracat ürünlerinde önemli bir yeri olan domatesin fiyatı, yurt dışına ihraç edilen ürünlere getirilen kota nedeniyle olumsuz etkilenmiştir. Üreticilerimiz maliyetlerin de yüksek olması sebebiyle domates fiyatlarının düşmesinden zarar görmüşlerdir” diyerek Bakanlığın, “İhracatın durması ve ürünlerin iç piyasada şişmesi söz konusu olduğunda üreticilerimizi koruyacak bir B planınız var mıdır?” diye sordu.

"YENİ PAZARLAR ŞART"

Bölgedeki üreticiler, hal esnafı, Ziraat odaları ve hal yetkilileriyle sürekli görüşme yaptıklarını söyleyen Girgin Ticaret Bakanına “alt ve orta sınıf ürünler için yeni pazarlar açılması yönünde çalışmanız var mıdır?”dedi.

"YASAYA RAĞMEN ÇİFTÇİNİN EKİPMANLARINA HACİZ KONUYOR"

Girgin şöyle devam etti: “İcra İflas Kanunu’nun 82. Maddesi uyarınca çiftçinin ailesi ve kendisinin geçimi için zorunlu olan arsa ve hayvanları ile tarımsal faaliyetlerde kullandığı nakil vasıtaları ile tarımsal ekipmanları, icra takibi kapsamında haczedilemez. Çiftçinin üretim ekipmanlarına ihtiyati tedbir konulamayacağı yasalarda açıkça belirtilmiştir. Oysa üreticilerimiz devlete ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçları nedeniyle haciz işlemlerine maruz kalmakta ve bu durumda da üretim sekteye uğramaktadır. Bu durumla ilgili de üreticilerimize bir destek programınız var mıdır?”

Girgin sözlerini, “Üreticilerimiz; üretim maliyetleri yüksek olduğundan para kazanamaz iken üreticilerimizin borçlarının yapılandırması için ve ayrıca ek destek paketleri için çalışmanız var mıdır?” sorusuyla tamamladı.