CHP'li Gürer: 'Milli Eğitim vekaletle yönetiliyor'

14 Şubat 2021 Pazar, 12:30

CHP'li Ömer Fethi Gürer Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM’de sunduğu soru önergesinde, “Bakanlığınızda vekâleten görev yapan yönetici sayısı kaçtır, görevleri nedir? Kaç il, bölge ya da taşrada görevli yetkili vekâleten görevlidir? Bakanlığınıza bağlı kamu kurum ve kuruluş varsa bu kamu kurum ve kuruluşlarda vekâleten görev yapan yetkili sayısı kaçtır?” diye sordu.

Bakan Selçuk önergeye verdiği yanıtta, merkez teşkilatlarında 5 genel müdür ve 70 şube müdürünün vekâleten görev yaptığını, taşra teşkilatlarında ise 8 il milli eğitim müdürü, 4 il müdür yardımcısı, 76 ilçe müdürü ve 13 şube müdürünün de vekâleten görevlerini sürdürdüklerini belirtti.

Merkez teşkilatlarında 14 Mart 2014 tarihinden 2020 yılı sonu itibariyle farklı unvanlarda vekâleten görev yapanların olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk vekâletle görev yapan yöneticilerin, bu görevlerine devam ettiğini ifade etti.

CHP'li Gürer Bakan Selçuk'un yanıtı şöyle değerlendirdi:

“Tüm bakanlıklarda, çok sayıda vekâleten görev yapan üst düzey yönetici var. Adı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olsa da tek yetkili kişi AKP Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanıdır. 3 yıldır uygulamada olan yönetim sisteminde, çok sayıda bürokrat vekâleten görev yapmaktadır. Bu, devlet yönetiminde liyakatin gerektiği kadar değer bulmadığının göstergesidir.

CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 'liyakat' diye tekrarladıkça, görülen o ki ülkeyi yönetenler bunu vekâlet olarak uygulamaktadır. Ayrıca vekâlet ile görev yapanın asalete göre görevden kolay alınabilir olması ve 'vekâlet ile görev yapan daha kolay imza atıyor ' algısı devlet yönetme ciddiyetini sarsmaktadır. Asaleten atamalar yapılarak liyakate gereken önem verilmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığında dahi vekâleten görev yapan genel müdür ve yönetici sayısı dikkat çekicidir.