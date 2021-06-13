CHP’li Gürer: “Resmi kurumların işsizlik verileri birbiriyle örtüşmüyor”

13 Haziran 2021 Pazar, 14:23

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizdeki işsizlik oranları, ekonomik veriler ve mutfak enflasyonundaki artışın, yurttaşı kaygılandırmaya devam ettiğini söyledi.

EKONOMİK KRİZ VE PAHALILIK

Gürer, açıklanan resmi veriler üzerinde yaptığı değerlendirmede, işsizliğin hat safhaya ulaştığını, ekonomik kriz ve pahalılığın önüne geçilemediğini anlattı.

SGK MI DOĞRUCU, TÜİK Mİ?

Bu olumsuz tabloda resmi kurumlar arasındaki verilerin bile birbiriyle örtüşmediğine dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde sigortalı çalışanların resmi verilerine bakıldığında TÜİK ve SGK’nın açıkladığı rakamlar bile birbirini tutmuyor. TÜİK’e göre 29 milyon çalışan varken, SGK’ya göre çalışan sayısı 21 milyon 500 bin. SGK’nın verilerine göre, TÜİK’te var olduğu ileri sürüler 8 milyona yakın çalışan yok. Kayıtlı ve sürekli sigortalı çalışan SGK’lı olmak zorunda. Bu durumda TÜİK 8 milyon kayıt dışı çalışan mı buldu. Yoksa geçici işçiler sürekli işçi gibi gösterilip, kamuoyu mu yanıltılıyor?” diye sordu.

RESMİ KURUMLARIN İŞSİZLİK VERİLERİ BİRBİRİYLE ÖRTÜŞMÜYOR

TÜİK’in geçici işçileri sürekli işçi gibi gösterip kamuoyuna yanıltmaya çalıştığı yönündeki iddiaların doğruluğunun araştırılması gerektiğini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işsizliğin önlenemediği ülkemizde, birbiriyle örtüşmeyen resmi verilerin varlığının da kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden olduğunu ifade etti.

ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞ BULAMIYOR

3 milyona yakın kişinin kısa çalıma ödeneğinden yararlanmasına rağmen herhangi bir işyerinde çalışmadığını vurgulayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 30 Haziranda sona erecek olan kısa çalışma ödeneği uygulamasının ardından binlerce yurttaşın işsizler ordusuna katılacağını belirtti.

Ülkemizde geniş tanımlı işsiz sayısının 10 milyona yaklaştığına işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üniversite mezunu işsiz sayısının ise 2 milyonu bulduğunu vurguladı. Kamuda öğretmen ve sağlıkçılar ile mühendis atamalarının bir an önce yapılmasını istedi.

ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILMALI

Çalışanlarda en az 10 milyon kişinin asgari ücret aldığını kaydeden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bugün ülkemizde çalışanlara yılbaşında verilen ücret artışı enflasyon artışı karşısında erimiştir. Asgari ücretle çalışan yurttaşın alım gücü geçen yıla göre ciddi oranda düşmüştür. Bu ortamda asgari ücretin vergi dışı bırakılması gerekir” ifadelerini kullandı.

BORÇLAR HAFTALIK OLARAK KATLANIYOR

Son 2 ayın verilerin bakıldığında yurttaşların bankalara ve finansman kuruluşlarına, varlık yönetimi şirketlerine ve TOKİ’ye olan tahsili gecikmiş borç miktarında da ciddi artışın görüldüğünü belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Borçlar artık haftalık olarak katlanmaya başladı. Resmi bir veriye göre

Yurttaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu (takipteki borçları da dahil) 14 – 21 Mayıs günleri arasında 3,9 milyar lira artarak 872 liraya yükseldi. Bu borcun 18,1 milyar lirası takipte bulunuyor. Yurttaş borcunu çevirmekte zorlanıyor ” ifadelerini kullandı.

PEMBE TABLOLAR SORUNLARI ÖRTEMİYOR

Gürer, yurttaşların, bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan (tahsili gecikmiş borçlar da dahil) toplam borcu 928 milyar lirayı geçtiğini belirterek, “Bir tarafta resmi kurumların bile birbiriyle örtüşmeyen işsizlik verileri, diğer yanda artan haftalık olarak katlanan borçlar ne yazık ki ülkemizin ekonomik tablosunun vahametini gösteriyor. Hal böyleyken, siyasi iktidarın halen pembe tablo çizmeye çalışması, ekonomik darboğazdaki yurttaşı artık inandırmaya yetmiyor” şeklinde konuştu.

İNTİHAR VE BOŞANMALARDA ACI TABLO

CHP Milletvekili, ülkede yaşanan sorunların beceriksiz AKP iktidarı ile derinleştiğine dikkat çekti.

Tarım başta olmak üzere her alanda doğru planlama yapılmamasının sorunları katladığını ifade eden Gürer, “Ülkede açıklanan verilere dahi güven kalmadı. Tek parti devletine dönüşen ülkede yokluk, yoksulluk, işsizlik, intihar vakaları, boşanmalar ve psikolojisi bozulup hastanelik olanların sayısı sürekli artıyor. İktidar gerçeğin farkında değilmiş gibi davranarak sorunların görülmesini engellemeye çalışıyor. Bu durumda da çözüm gecikiyor ve sıkıntıları daha da artırıyor. Ülke erken seçimle, tek adam yönetimi olan Cumhurbaşkanlığı sisteminin işleyişini sandıkta değerlendirmelidir. Çözüm, mevcut sistemden parlamenter sisteme dönüş ile bitlikte kendi kendine yeten, yargı ve kurumlara güvenin sağlanacağı, üreten ve adil bölüşen, yolsuzluk, israf ve haksızlıklardan arınan bir anlayışla ülkenin yönetilmesidir” diye konuştu.