CHP'li Hakverdi Fuat Oktay'a sordu

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:21

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, artan işsizlik, enflasyon ve hayat pahalılığı nedeni ile yurttaşların yaşam standartlarının her geçen daha da kötüye gitmekte olduğunu belirtti. Hakverdi bununla birlikte, Türkiye'nin Somali'ye art arda yaptığı milyon dolarlık hibeleri gündeme getirdi.

Hakverdi, yaptığı açıklamada “Yakın dönemlerde gerçekleşen ve hepimizi derinden sarsan doğal afetler sonucunda yaşadıklarımız, sosyal devlet olma konusunda AKP iktidarının yetersizliğini, bir kez daha gözler önüne sermiştir. Devleti yönetenlerin, bu zor dönemlerde vatandaşlarının yanında olması ve her türlü desteği sağlaması gerekirken; aksi bir şekilde IBAN vererek, vatandaşlardan yardım istemişlerdir.” dedi.

"AKRABALAR BU İŞİN NERESİNDE?"

Art arda yaşanan doğal afetler sonrasında, iktidarın, yurttaşların yanında olmadığını kaydeden Hakverdi; “05.08.2021 tarihinde yayımlanan resmi gazetede alınan karara göre; Türkiye, bir yılda Somali’ye 30 milyon dolarlık hibede bulunacaktır. Yine 05.11.2020 tarihinde yayımlanan resmi gazeteye göre; Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunun 3,5 milyon dolarını (dönemin döviz kuru ile yaklaşık 30 milyon lira) ödeme kararı almıştı. Kendi vatandaşlarımız ekonomik krizin yükü ile ezilirken, gereken desteği vermeyen AKP iktidarı, yabancı ülkelere yardım etmek için ülkenin kaynaklarını seferber etmektedir. Bu durum başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere; tüm kamu vicdanını derinden sarsmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle hazırladığı yazılı soru önergesini Meclis Başkanlığı’na sundu.

İşte o sorular:

1.Son 5 yılda Türkiye, Somali’ye ne kadar ayni ve nakdi yardımda bulunmuştur? Bu yardımların yıllara göre dağılımı nedir?

2.Son 5 yılda (2016/2020) ve 1 Ocak 2021 itibariyle, Türkiye ile Somali arasında yapılan ihracatın toplam tutarı ne kadardır? Yıllara göre dağılımı nedir?

3.Ticaret hacimlerine göre Somali ile ihracat yapan ilk 5 şirketimiz hangileridir?

4.Son 5 yılda (2016/2020) ve 1 Ocak 2021 itibariyle, Türkiye ile Somali arasında yapılan ithalatın toplam tutarı ne kadardır? Yıllara göre dağılımı nedir?

5. Ticaret hacimlerine göre Somali ile ithalat yapan ilk 5 şirketimiz hangileridir?

6.Türkiye, Somali’nin IMF’ye olan borcunu ödemiş midir? Ödemiş ise ne kadarını ödemiştir?

7.İhracat veya ithalat yapan firmalarda Cumhurbaşkanı ve Bakanların akrabalarının ortaklıkları veya hisseleri var mıdır?