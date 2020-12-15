CHP’li Kaplan’ın intihar önergesine yanıt yok

15 Aralık 2020 Salı, 06:00

Son olarak Samsun’da bir yurttaşın bir eline iş, diğer eline de aş yazarak hayatına son vermesi; yurttaşların yaşadığı dar boğazı da gözler önüne serdi. Kaplan, 2 Kasım’da verdiği önergede, kaç yurttaşın intihar girişiminde bulunduğu, intihar edenlerin yaş ortalaması ve hangi nedenle yaşamına son vermek istediğiyle ilgili sorular yer aldı.

Yasal süre geçmesine karşın önergeye yanıt alamadığını belirten Kaplan, “Bunlar çok acı şeyler. Yine önceki gün Gaziantep’de bir vatandaş silahla kendini vurdu. Bu kadar kötü ekonomik düzende bu tür intihar vakaları maalesef artıyor. Toplumun içinde bulunduğu buhranı görünür kılmak istemedikleri için bu yöndeki soruları yanıtsız bırakıyorlar” dedi.