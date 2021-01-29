CHP'li Karaca'dan, istifaları 'deprem' diye niteleyenlere yanıt
Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, AKP'liler tarafından açılan ve 3 milletvekilinin istifa etmesiyle ilgili olan "CHP'de deprem" şeklindeki etikete ilişkin bir mesaj yayınladı.
CHP yönetimi ve politikalarını eleştiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partilerinden istifa etti.
Söz konusu istifaları "deprem" olarak niteleyen iktidar kanadına yanıt Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'dan geldi.
Karaca, paylaşımında, " 'CHP'de deprem' diyerek zilleri takmış oynuyorsunuz. Demektir ki durumlar kötü, umutlarınızı 97 yıllık çınardan düşen 3 kuru yaprağa bağlamışsınız. Unuttuğunuz bir şey var... Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu" ifadelerine yer verdi.
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