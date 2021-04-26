CHP'li Orhan Sümer MEB'in kararına tepki gösterdi

26 Nisan 2021 Pazartesi, 12:05

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Öğretmenlerin ek ders ücretlerinin kesilmesinin gündeme gelmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündemine taşıdı. CHP’li Orhan Sümer “Öğretmenlerimizin üç kuruş ek ders ücretine kadar göz diken anlayışı kabul etmiyoruz” dedi.

Orhan Sümer, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karara göre yüz yüze veya uzaktan eğitimde öğrenciler derse katılım sağlamazsa öğretmenlerin ek ders ücretleri ödenmeyecek. Bir yılı aşkın bir zamandır Covid 19 pandemisiyle mücadele ediliyor. Bu mücadelede sağlık çalışanlarımızın ve eğitim emekçilerimizin sorunlarını defalarca dile getirdik. Aşıların zamanında yapılmasını tüm eğitim camiası çalışanlarının öncelikli aşılamada yer almasını belirttik. Aşıyı tamamlamayı bırakın şimdi öğretmenlerimizin üç kuruş ek ders ücretlerine kısıtlama getiriliyor. Öğrenci derse girmezse ücret ödenmez deniliyor. Yönetilemeyen Türkiye’nin bir örneğini görüyoruz. Yazıklar olsun” dedi.

SUÇLU ÖĞRETMENLER Mİ?

Orhan Sümer, “Uzaktan eğitimde tüm yoksulluk ve yoksunluğun içinde öğretmenler öğrencilere faydalı olmak için üstün çaba gösteriyor. Buna rağmen öğrencilerin yüz yüze veya uzaktan eğitime katılmamaları durumunda öğretmenlerin ders ücretlerinin kesileceğini açıklanıyor. Öğrencilerin derslere katılmamasının faturası öğretmenlerimize kesiliyor. Süreçte tüm eğitim emekçileri adeta cezalandırılıyor. Sorumluluk öğretmenlerimizde değil milyonlarca öğrenci EBA’ya erişemezken eğitim öğretim sürecini yönetemeyen Bakanlıktadır” dedi.

EBA’YA ERİŞEMEYEN ÖĞRENCİLERİN SORUMLULUĞU KİMDE

Orhan Sümer, “Bakanlık tarafından paylaşılan verilere bakıldığında, Devlet okullarındaki 15 milyon 189 bin 878 öğrenci baz alındığında, öğrencilerin yüzde 15,79'unun yani 2,4 milyon öğrencinin EBA erişimi olmadığı anlaşılıyor. Türkiye genelinde 2,4 milyon öğrencinin EBA'ya erişiminin olmadığı yerde öğretmenlerin ek ders ücreti kesin Bakan derhal istifa etmelidir.” dedi.