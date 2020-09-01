CHP’li Öztrak, Albayrak'a verilerle tepki gösterdi

01 Eylül 2020 Salı, 19:13

Ekonomik krizin derinleştiği ve zamların tavan yaptığı şu dönemde yaşananların sorumlusunun Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve başkanlık rejimi olduğunu söyleyen Faik Öztrak sosyal medyadan açıklama yaptı.

Öztrak ekonomideki sorunlar ile ilgili şunları söyledi:

“Birkaç ay önce kamu bankalarına “görev zararı” verdirip, ucuz araç kredisi pazarlayanlar, şimdi ÖTV’ye fahiş zamlar yaptı. Bu git-geller vatandaşı ve ekonomiyi perişan ediyor. Sosyete damat ekonomiyi öğrensin diye, koca ülkeyi deneme tahtasına çevirdiler. Ucube tek adam vesayet rejimi ile milletin iki yakası bir araya gelmez oldu. Ucube rejim, 2018 ortasından bu yana, milli gelirimizden 145,4 milyar $'ı aldı götürdü. Milli gelir 2010 3. üç ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ne yazık ki "şimdilik" son 10 yılı kaybettik."