CHP'li Öztrak'tan AKP'li Çelik'e yanıt: Masaya damat kanalı üzerinden mi oturdunuz?

20 Haziran 2020 Cumartesi, 16:02

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medyadan kendisini eleştiren AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e yanıt verdi.

ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un yeni çıkacak kitabında yer alan; ABD Başkanı Trump’ın damadı Jared Kushner ile AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasındaki “damat kanalı” iddialarını hatırlatan Öztrak’ın sosyal medya mesajları şu şekilde:

"Milli meselelere sadece Ankara'nın ve milletimizin menfaatleri penceresinden baktığımız için sorguladığımız budur.

Eski ulusal güvenlik danışmanı, Trump ve Erdoğan arasında “damat kanalı” olduğundan bahsediyor. Çavuşoğlu ise “Libya'da ABD ile çalışma talimatı aldık” diyor. Talimat sadece milletten alınır. Merak ettiğimiz ABD’nin Libya’daki masaya “damat kanalı” üzerinden oturup oturmadığıdır."

ÖZTRAK NE DEMİŞTİ?

Öztrak, Türk heyetinin Libya'da yaptığı görüşmelere ilişkin soru üzerine, "Kapsamlı bir heyetle oraya gitmesine bir şey dememekle birlikte Libya'ya Hazine ve Maliye Bakanı'nın gitmesinin nedenini çok fazla anlayabilmiş vaziyette değilim. Çünkü orada sonuç itibarıyla bir iç savaş sürüyor, daha henüz savaşın yaralarının sarılmasının düşünüldüğü noktaya gelinmiş vaziyette değil. O nedenle Libya'ya böyle bir heyetin gönderilmesini yadırgamamakla birlikte bazı bakanların neden oraya gittiğini anlamakta güçlük çekiyorum." yanıtını vermişti.

ÇELİK NE DEMİŞTİ?

"CHP sözcüsü yine zihniyetlerinin tarih ve siyaset dışı bir yerde durduğunu gösteren bir açıklama yapmış" diyen Çelik ise bugün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

CHP sözcüsü, Libya’ya giden Türk heyeti hakkında “Libya’ya Hazine ve Maliye Bakanı’nın da gitmesinin nedenini çok fazla anlayabilmiş vaziyette değiliz” demiş.

Türkiye’nin kapsamlı bir heyetle Libya’ya gitmesi, sömürgecilere karşı Libyalı kardeşlerimizden yana kardeşçe bir tutumdur. Hazine ve Maliye Bakanımız Sn Berat Albayrak’ın o heyette olması Libyalı kardeşlerimizi memnun etmiş, CHP’yi rahatsız etmiştir."