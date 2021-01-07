CHP’li Polat: Bergama'da 5 köyde ağaçlar kesiliyor

07 Ocak 2021 Perşembe, 13:18

Bergama’daki köylerde yaşanan ağaç kesimlerine tepki gösteren CHP’li Polat, “Köylerimizin etrafında bulunan taş ocağı işletmeleri var. Köylülerimiz 5 yıldır bu taş ocaklarına karşı mücadele ediyorlar. Şu an taş ocağının kapasite artırımı yapacağı iddiası var. Kesilen ağaçlar yeni taş ocağı ya da mermer ocağı için hazırlık mı? Bunu zaman bize gösterecek. Çünkü ‘gençleştirme çalışmaları’ adı altında yapılıyor. Zaten Bergama’nın doğası sermayeye terk edildi ve köylülerin ekonomik ve sosyal yaşantıları bu süreçten olumsuz etkilendi. Birbirine yakın beş köyde de ağaçlar kesiliyor. Ve buralar zeytinciliğin en iyi olduğu bölgemiz. Zeytincilik Yasası’na göre, zeytinliklerin gelişimine engel olacak kimyevi atık, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Arasında en az 3 kilometre mesafe olması gerekir ama arada 150 metre olduğu için köylülerimiz isyan ediyor. Yurttaşlarımız özellikle kuraklığın etkisi ve taş ocaklarının yarattığı tozdan zeytinliklerden istedikleri verimi alamadılar. Zeytin rekoltesi düştü. Ağaçların kesilmesinin doğaya her zaman ağır sonuçları var. AKP’li Bergama Belediyesi çevre davalarından çekilip, ilçede yaşayan yurttaşlarımızın taleplerine kulaklarını tıkasa da biz bu davaların takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi