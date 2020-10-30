CHP’li Polat: DEÜ Rektörü akıl tutulması yaşıyor
CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerle ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi. CHP’li Polat, “Rektör Hanım akıl tutulması yaşıyor olmalı. Salgın sürecinde insanların can derdini düşünen biri, önce kendi üniversitesindeki sağlıkçıların taleplerini karşılar. Sağlıkçılara ek ödemelerde kesinti yapmaz. En temel hakları olan salgına karşı tedbirleri yerine getirir” dedi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın 2020-2021 akademik yılı programı açılışında şikayeti üzerine milletvekillerine hazırlanan fezleke konusu hakkında kendisine yapılan eleştirilerle ilgili meyve veren ağaç taşlanır diyerek, “İzmir’in, Türkiye’nin gündemi varken insanlar can derdindeyken, pandemi süreci varken Dokuz Eylül’le yatıp kalkmak biraz sağlıklı ruh hali gibi gelmiyor. Herhalde o kişilerin misyonu o. Ancak böyle gündeme gelebiliyorlar ya da belki başka yerlere gitmek istiyorlar ve mesaj veriyorlar” şeklinde açıklamalarda bulundu.
CHP’li Polat, “Türkiye’nin salgın sürecinde insanların can derdini düşünen biri, önce kendi üniversitesindeki sağlıkçıların taleplerini karşılar. Sağlıkçılara ödemelerde kesinti yapmaz. En temel hakları olan salgına karşı tedbirleri yerine getirir” ifadelerini kullandı.
Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın akademik projelerle değil, mafyatik ilişkilerle ve ucu rant kokan projelerle anıldığını belirten Polat, “Akıl tutulması yaşıyor olmalı ki, kendisini böyle savunmuş. Çünkü Türkiye’nin salgın sürecinde insanların can derdini düşünen biri, önce kendi üniversitesindeki sağlıkçıların taleplerini karşılar. Sağlıkçılara ödemelerde kesinti yapmaz. En temel hakları olan salgına karşı tedbirleri yerine getirir. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Hanım'ın vasıtasıyla, bilim yuvası olmaktan çok, bir partinin siyaset mecrası ve siyasi tatmin aracı oldu. Pandemi döneminde sağlıkçıların talebini dinlemek yerine onlara mobbing uygulayıp soruşturmalar açtılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle girmiş olduğu polemiklerle, sağlık çalışanları için çıkartmış olduğu nidalarla Rektör Hanım bakış açısını doğrudan bize gösterdi. Bunları bilim adına ve İzmir'de yaşayan yurttaşlar adına eleştirmek elbette ki bizim görevimiz” dedi.
“UMARIM AKLINI BAŞINA DEVŞİRİR”
Hotar'ın kendisini eleştirenlere hitaben 'Herhalde o kişilerin misyonu o. Ancak böyle gündeme gelebiliyorlar ya da belki başka yerlere gitmek istiyorlar ve mesaj veriyorlar' sözlerine cevaben konuşan Polat, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin üç dönemdir Yüksek Disiplin Kurulu üyesiyim. Daha ne olacağım? Olabileceğim yere kadar geldim. Dolayısıyla Rektör Hanım gibi siyaseten gözden düşmüş bir hanımefendinin üzerinden bir yere gelmek istediğimi söylemek abes olur. Biz Rektör Hanım gibi rant ve algı yönetme işlerini bilmeyiz. Kendisini bir an evvel çocuklarımıza ve bilime katkı sunmaya davet ediyoruz. Umarım aklını bir evvel başına devşirir. Türk bilimine ve Türk çocuklarına hayırlı hizmetler yapar. Böylelikle belki bir dönem sonra gözden düşmüş siyasi Rektör Hanım'ı tekrar milletvekili yaparlar” şeklinde konuştu.
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