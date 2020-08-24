CHP’li Polat: Köylülerimiz alın terinin karşılığını alamıyor!
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Bergama’da köyleri ziyaret ederek çiftçi ve üreticilerin sorunlarını dinledi. Polat “Üretim ve tarımdaki yanlış politikalardan dolayı tarım alanları ve meralar eridi, çiftçilik ise bitme noktasına geldi” dedi.
CHP'li Polat çifçinin durumuna ilişkin, “Çiftçiler kendi tarlalarında ürettikleri mahsullerden kazanç sağlayamadıkları için köylerden kentlere göç ediyor. Su, ilaç ve mazot parası hesaplandığı zaman çiftçiler zarar ediyor. Emek bizim için en yüce değerdir. Ancak köylülerimiz maalesef emeklerinin, alın terinin karşılığını alamıyor. Çalışanın alın terinin hakkını aldığı, ekenin kazandığı, yiyenin ise ağız tadıyla yediği bir mekanizma yaratmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.
Ticaretin sürekliliğinin sağlıklı bir üretim yapısı oluşturmaktan geçtiğini vurgulayan Polat, "Ancak ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada ithalata bağımlı hale gelmiş durumdayız. Tarım ve hayvancılık cenneti olan ülkemizde bu durumu tersine çevirmek mümkün. İhracatı geliştirmek için doğru bir tarımsal üretim kooperatifçiliğine ihtiyacımız var. Bugün bir bamya üreticisi 50 kilo bamyadan ilaç, mazot ve diğer harcamaları çıkardığımız zaman 120 TL bile kazanamıyor. Türkiye’de tarımı farklı şekilde yapmak mümkün. Köylülerin bir araya gelerek birlik oluşturması mümkün. Ekonomik kalkınma ancak tarımsal kalkınma ile mümkündür. Yerli üreticilerin desteklenmesi ile çiftçiler, köylüler ve üreticiler doğdukları yerde doyma olanağı sağlar. İvedilikle yeni tarım politikaları ve kooperatifçilik geliştirilmelidir.” dedi.
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