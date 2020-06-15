CHP’li Polat 'Menemen' tepkisi: Liyakatsizlik ve hukuksuzluk kurumsallaştı

15 Haziran 2020 Pazartesi, 12:20

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Menemen’de İçişleri Bakanlığı bünyesinde hukuk müşaviri olarak görev yapan Durmaz Bayraktar’ın uyarılara rağmen AKP yöneticisi gibi çalışmaya devam ettiğini açıkladı. Daha önce konuyu Meclis gündemine de taşıdığını söyleyen Polat, devlet memurluğunun siyaset yapma yeri olmadığını, siyaset yapmak istiyorsa istifa etmesi gerektiği ifadelerini kullandı. Polat ayrıca, liyakatsizlik ve hukuksuzluğun AKP iktidarında kurumsallaştığını Durmaz Bayraktar’ın bunun için bir örnek olduğunu söyledi.

"HUKUKSUZLUK VE LİYAKATSİZLİK KURUMSALLAŞTI"

Menemen halkının yerel yönetimler için seçimini yaptığını belirten Polat, “31 Mart Yerel Seçimlerinde yurttaşlarımız teveccühü Başkanımız Serdar Aksoy’dan yana kullandı. O günden beri AKP Menemen Belediye Başkanlığı’na adayı olan Durmaz Bayraktar sosyal medya hesaplarından halen AKP yöneticisi gibi parti lehine siyaset yapıyor. Halen sosyal medya hesaplarını bile değiştirmiyor. AKP Menemen Belediye Başkan adayı yazıyor. 657 sayılı kanun maddesi gayet açık, tekrar hatırlatıyorum, ‘Devlet memurları kanununa tabi olanlar siyaset yapamaz’ kanunen belirtilmiş. Eğer siyaset yapacaksa İçişleri Bakanlığı bünyesinde yaptığı görevden istifa etsin. Konuyu Meclis gündemine de taşıdım, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Liyakatsizlik ve hukuksuzluk AKP iktidarında kurumsallaşmış. Uyarılarımıza rağmen hiçbir adım atılmıyor. Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyeliği’ne eski güreşçi Hamza Yerlikaya’nın atanmasındaki liyakatsizlik, İzmir’de AKP lehine siyaset yapan Durmaz Bayraktar için hukukun çiğnenmesindeki başlıca örneklerdir. AKP iktidarı devleti, babasının çiftliği gibi kullanıyor. Bu hukuksuzluğun ve liyakatsizliğin bitmesi için iktidarın vakti doldu” dedi.