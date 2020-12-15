CHP’li Polat’tan İzmir Valiliği’ne ortak akıl çağrısı
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, depremden dolayı kullanılamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi ana binasının yerine, mahkeme tarafından yarısı Büyükşehir’e verilen ve şu an İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bulunduğu binanın ortak kullanıma açılması için İzmir Valiliği’ne çağrıda bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir depreminin ardından hasar alan ve boşaltılması planlanan İzmir Büyükşehir Belediye binasının yerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının ortak kullanılması için İzmir Valiliği’ne çağrıda bulundu.
Mahkemenin yarısını Büyükşehir’in kullanımına izin verdiğini belirten CHP’li Polat, “Şu an zor şartlarda hollerde hizmet verilmeye çalışılıyor. Ayrıca halkın iradesiyle seçilen meclis var. Özellikle bu binada meclis salonunun da bulunması önemli. Çünkü meclisler Kültürpark’taki hollerde yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği’ne binayı kullanmak için yazı gönderdi. İzmir Valiliği’nden, konu İzmir ise hassasiyetle karar vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
"BİNANIN YARISI BÜYÜKŞEHİR’İN"
Büyükşehir’in ana binasında yaklaşık 2 bin kişinin bulunduğunu ve şu an Kültürpark’taki hollerde çalıştığını belirten Polat, “İzmir depreminin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önderliğinde yaralar dayanışma ile sarıldı. Sıkıntılar devam ediyor. Özellikle bu süreçte İzmir Valiliği ve Büyükşehir’in uyumu çok önemliydi. İzmir özelinde başarılı bir süreç yönetildi. Şimdi de depremde aldığı hasardan dolayı yıkılması planlanan Büyükşehir binasının ardından, nereye taşınabileceği sorununun giderilmesi için ortak akılla hareket edilmesi gerekiyor. Büyükşehir binası yerine Özel İdare binası olan ve mahkeme tarafından yarısını Büyükşehir’in kullanımına izin verdiği İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası kullanılabilir. Şu an zor şartlarda hollerde hizmet verilmeye çalışılıyor. Ayrıca halkın iradesiyle seçilen meclis var. Özellikle bu binada meclis salonunun da bulunması önemli. Çünkü meclisler sanat merkezlerinde göçebe bir şekilde yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi İzmir Valiliği’ne binayı kullanmak için yazı gönderdi. İzmir Valiliği’nden, konu İzmir ise hassasiyetle karar vermesini bekliyoruz” dedi.
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