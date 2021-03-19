CHP'li Salıcı Covid-19'a yakalandı

19 Mart 2021 Cuma, 18:50

CHP Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri, Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu. Salıcı'nın açıklaması şöyle:

"Maalesef covid-19 test sonucumun pozitif çıktığını öğrendim, şu an için sağlık durumum gayet iyi. Bir süredir izole durumdaydım. Maske ve hijyen kurallarına uyalım, olabildiğince kendimizi virüsten korumaya çalışalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle."