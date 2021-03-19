CHP'li Salıcı Covid-19'a yakalandı

CHP Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri, Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2021 Cuma, 18:50
CHP'li Salıcı Covid-19'a yakalandı
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CHP Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri, Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu. Salıcı'nın açıklaması şöyle:

"Maalesef covid-19 test sonucumun pozitif çıktığını öğrendim, şu an için sağlık durumum gayet iyi. Bir süredir izole durumdaydım. Maske ve hijyen kurallarına uyalım, olabildiğince kendimizi virüsten korumaya çalışalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle."


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