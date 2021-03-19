CHP'li Salıcı Covid-19'a yakalandı
CHP Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri, Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu.
CHP Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri, Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu. Salıcı'nın açıklaması şöyle:
"Maalesef covid-19 test sonucumun pozitif çıktığını öğrendim, şu an için sağlık durumum gayet iyi. Bir süredir izole durumdaydım. Maske ve hijyen kurallarına uyalım, olabildiğince kendimizi virüsten korumaya çalışalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle."
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