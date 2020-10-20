CHP’li Sertel: İzmirliler cezalandırılıyor mu?

20 Ekim 2020 Salı, 10:07

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 5 yıl önce yıkılan İzmir Alsancak Stadı hala hizmete girmedi. Son olarak CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in KİT Komisyonu’nda dile getirmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, stadın 2019 yılında hizmete gireceğini açıklamıştı. 2020 yılı sonuna gelinmesine rağmen stadın yüzde 80’i tamamlanabildi. Başta Altay olmak üzere Altınordu Spor Kulübü ve futbolseverlerin büyük bir umutla beklediği Alsancak Stadı’nın oturma grupları yok, çim saha yapılmadı ve Passolig sistemi kurulmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Alsancak Stadyumu’nun ne zaman hizmete gireceğini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na sordu. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Bakan Yardımcısı Sinan Aksu bana stadın 2019 yılında hizmete gireceğini açıklamıştı. Ben de bu müjdeyi İzmir halkıyla paylaşmıştım. Maalesef beni de yalancı çıkardılar. Yıkımın üzerinden 5 yıl geçti. Stad hala hizmete girmedi. Futbolcular da futbolseverler de beklemekten yorgun düştü. İzmirliler cezalandırılıyor mu” dedi.

"AKP iktidarı özellikle İzmirle ilgili projelerde sürekli cek-cak edebiyatı yapıyor" diyen Sertel, şöyle devam etti: “Tire-Belevi yolu, Medeniyetler Müzesi, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi, Alsancak Stadı, Karşıyaka Stadı, Karabağlar’daki Spor Kompleksi ve 35 projenin bir çoğu hala bitirilmeyi bekliyor. Vaat çok, icraat yok. İzmir halkı adına verilen sözlerin, başlayan projelerin takipçisiyiz. Altay bu sene iyi bir sezon geçiriyor ve maçlarını kendi sahasında oynamak istiyor. Alsancak Stadı, 2014 yılı Ağustos ayında depreme dayanıksız denilerek kapatıldı. Bir yıl kapalı bekledi ve 2015 yılında da yıkıldı. 2017 yılında temeli atıldı. En kısa sürede yapılacak ve hizmete girecek denildi. Yıkımın üzerinden 5 yıl, temel atılmasının üzerinden 3 yıl geçti. 2019 yılında hizmete girecek olmasının da üzerinden bir yıl geçti. Ancak hala bitmedi. Oturma grupları yok. Çim saha yok. Çevre düzenlemesi yok. Passolig sistemi kurulmadı. Bunlar için tekrar ihaleye çıkılacak imiş. 30 Ekim’e kadar ihalenin bitmesi gerekiyor imiş. Ama bütün bunlar imiş! Sayın Bakan’a ve AKP iktidarına bir kez daha sesleniyorum. Verdiğiniz sözleri tutun. Halkımızı kandırmaktan ve oyalamaktan vazgeçin. Alsancak stadını bir an önce bitirin.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle şunları sordu:

1- Temeli 2017 yılında atılan, 2019 yılında hizmete gireceği açıklanan İzmir Alsancak Stadı ne zaman tamamlanacaktır?

2- İzmir Alsancak Stadı hangi tarihte veya hangi sezonda hizmet vermeye başlayacaktır?

3- İzmir Alsancak Stadı’nın bugüne kadar yüzde kaçlık kısmı tamamlanmıştır? Tamamlanmayan kısımlar nelerdir?

4- İzmir Alsancak Stadı’ndaki gecikmenin nedeni ödenek yetersizliği midir?

5- İzmir Alsancak Stadı’nın eksik kalan kısımları nelerdir?

6- İzmir Alsancak Stadı’ndaki eksiklikleri tamamlamak için yapılması planlanan ikmal ihalesi ne zaman yapılacaktır?