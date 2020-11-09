CHP’li Sertel’den İzmir’deki test sonuçlarına ilişkin çarpıcı açıklama

09 Kasım 2020 Pazartesi, 16:23

6 ve 8 Kasım günü İzmir’de yapılan koronavirüs testlerine ilişkin verilere ulaştığını söyleyen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şunları söyledi:

“6 Kasım Cuma günü İzmir’de 5 bin 236 test yapılmış. Bu testlerin bin 177’si pozitif. Bu da yüzde 22.5’a denk geliyor. 8 Kasım Pazar günü yapılan 5 bin 61 testten ise bin 454’ü pozitif çıkmış. Bu da yüzde 28.7’ye denk geliyor. Son iki günde dahi yüzde 6’lık söz konusu. Bu sonuçlar içinde Halk sağlığı laboratuvarlarında yapılanlar yok. 8 Kasım Pazar günü Sağlık Bakanı Türkiye genelindeki hasta sayısını 2 bin 516 olarak açıkladı. Bunun yüzde 50’sinden fazlası (1.454) İzmir’de ise İstanbul’da, Ankara’da ve diğer şehirlerdeki hasta sayısı çok mu az? En başından beri bu işte ve açıklanan rakamlarda yanlışlık olduğunu biliyoruz. Ama gerçek veriler ısrarla halktan gizleniyor. Nasıl ‘ekonomi iyi, pik yaptı’ demekle ekonomi iyiye gitmiyorsa, hasta sayısı az demekle de hastaların sayısı azalmıyor. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. İnsanlarımızı kandırmaya kimsenin hakkı yok. Öte yandan İzmir’deki hastanelerin yoğun bakımlarının da dolu olduğunu biliyoruz. Sadece iki günlük verilere bakıldığında bile İzmir’deki pozitif hasta sayısında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. İzmir kırmızı alarm veriyor. Depremden sonra bir de virüs vuracak İzmir’i. Yetkilileri doğruları açıklamaya ve gerekli önlemleri almaya davet ediyorum.”