CHP'li Şevkin: 'Ekonomik hayat adeta alt üst oldu'

20 Ağustos 2020 Perşembe, 12:26

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) tatile girmesinin hemen ardından Adana’da gerçekleştirdiği ziyaretlerde yurttaşın derdiyle dertlenmeye gayret eden Dr. Şevkin, pandemi sürecinin halkın tüm kesimlerini zor durumda bırakması nedeniyle sağlıkla birlikte ekonomik hayatın da adeta alt üst olduğuna dikkat çekti.

Hafta sonunda Ceyhan İlçe Başkanı Fikret Cirit ve partilileriyle bir araya gelen Dr. Şevkin, ASKİ Ceyhan İlçe Koordinatörü Bekir Yalçın’a da Ceyhan’daki işyerinde taziye ziyaretinde bulundu, çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Akşam saatlerinde Ceyhan Narlık’ta Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Ceyhan Şube Başkanı Zeki Gül ve Hacer Gül’ün kızı Ayşe Nazlı ile Necibe-Mustafa Evsen’in oğlu Ercan’ın nişan yüzüklerini takan Dr. Şevkin, bir gün sonra bu kez kardeşi Hakan Albayrak’ı genç yaşta kaybeden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem’i Ceyhan Asri Mezarlık’ta yalnız bırakmadı.

EMEKLİLERİ GEZDİ

Ceyhan’ın ardından Adana merkez ilçelerde gerek kurumları gerekse yurttaşları ve dernekleri gündemine alan Dr. Şevkin, Adana Müze Müdürlüğü’ne atanan Nalan Yastı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunup çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Dr. Şevkin “Maaşları düşürülen, hak kayıpları ve geçim zorluğu yaşayan Türkiye’deki yaklaşık 12.5 milyon emeklimizin sorunlarını biliyoruz ve bu sorunların çözümü için mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

SORUNLAR ARTIYOR…

Koronavirüsün yayılması nedeniyle yurttaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan Dr. Şevkin, virüs nedeniyle sınırlı ziyaretler gerçekleştirmeye çalıştıklarını ancak yurttaşın sorunlarının artış göstermesi nedeniyle her bölgeden, her kesimden görüşme talebi geldiğine dikkat çekti.

Tüm olumsuzluklara inat halkın sosyal mesafeyi korumasını, gerekli önlemleri almasını ve maskesiz dışarı çıkmamasını öneren Dr. Şevkin, kabinenin büyük sorunlarla adeta boğuşan yurttaşın, esnaf ve sanatkarın ekonomik sorunlarına eğilmesini, Sağlık Bakanlığı’nın da Adana’da yaşanan virüs vakalarında, alınan önlemlerde şeffaf açıklama yapmasını beklediklerini sözlerine ekledi.