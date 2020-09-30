CHP’li Şevkin: 'Hükümet bu konuda cimri!'

30 Eylül 2020 Çarşamba, 08:43

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın soru önergelerine verdiği yanıtları değerlendiren Dr. Şevkin, bakanlıkların engelli memur atamalarında oldukça cimri davrandığını söyledi.

Kamudaki engelli yurttaş atamalarının yetersizliğine dikkat çeken Dr. Şevkin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. Maddesine göre memur istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarının toplam dolu kadro sayısının yüzde 3’ü oranında engelli memur istihdam etmek zorunda olduğunu ancak Bakan Selçuk’un verdiği yanıta göre kamu kurum ve kuruluşlarında 2020 yılı Mart ayı itibariyle kontenjan dahilinde istihdam edilen engelli memur sayısının 57 bin 408 olduğunu söyledi.

Türkiye’de 2020 yılı itibariyle kamuda toplam 4 milyon 698 bin 941 memur bulunduğunu ifade eden Dr. Şevkin, toplam istihdamın kanunen yüzde 3’üne tekabül eden engelli istihdamının 140 bin 968 olması gerektiğini ancak engelli istihdamının bu sayının yarısını bile bulmadığını vurguladı.

SAĞLIK VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DA DUYARSIZ!

Sağlık Bakanlığında istihdam edilen engelli memur sayısının ise 14 bin 321 olduğuna dikkat çeken Dr. Şevkin, 628 bin kişinin çalıştığı Sağlık Bakanlığı’nda engelli istihdamı sayısının en az 18 bin 840 olması gerektiğini kaydetti. Dr. Şevkin, Bakan Akar’ın verdiği yanıta göre Milli Savunma Bakanlığı kadrolarına 2017 yılından 2019 Kasım ayına kadar sadece 127 engelli yurttaşın atamasının yapıldığını belirtti.

Normal şartlarda devlet kurumlarında hakları olan istihdam sayısına ulaşamayan engelli yurttaşların pandemi koşullarında daha çok zorlandığını dile getiren Dr. Şevkin, bakanlıkların kanunu hiçe sayan uygulamalarına tepki gösterdi.

Toplumun tüm kesimlerinin engelli yurttaşlara karşı duyarlı, sevgi ve saygı çerçevesinde hareket etmesi çağrısında bulunan Dr. Şevkin, kabinenin engelli yurttaşların istihdamında yaşanan haksızlığı bir an önce gidermesi gerektiğini sözlerine ekledi.