CHP'li Tanal Meclis'te sordu: Dolmabahçe Sarayı'ndaki 46 kilogramlık altın vazolara ne oldu?

16 Haziran 2021 Çarşamba, 14:53

CHP'li Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı Dolmabahçe Sarayı’nda muhafaza edilen, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid’den kalma, her biri ağırlığı 46 kilogram olan som altından 2 vazonun akıbetini Meclis gündemine taşıdı.

Tanal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ayrı ayrı yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

CHP’li vekil Tanal’ın yönelttiği sorular şöyle:

"VAZOLAR HANGİ SEBEPLE SERGİLENMEMEKTEDİR?"



Toplamda 92 kilogram ağırlığındaki som altından 2 tarihi vazo şu anda Dolmabahçe Sarayı’nda mıdır? Şayet Dolmabahçe Sarayı’ndaysa vazolar ziyaretçilerin görebileceği şekilde sergilenmekte midir? Şayet sergilenmemekteyse bunun gerekçesi nedir? Vazolar hangi sebeple sergilenmemektedir?

Sultan Abdülmecid’den kalma altın vazolar şu an nerede sergilenmektedir?

"2 VAZO KAYIP MIDIR?"



Dolmabahçe Sarayı’nı gezerken vazoları her zamanki yerlerinde göremeyen yurttaşlar, kıymetli 2 iki vazonun akıbetine ilişkin endişeye kapılmıştır. Som altından olan, her biri 46 kilogram ağırlığındaki 2 vazo kayıp mıdır? Herhangi bir müdahaleden dolayı, kaza sebebiyle zarar mı görmüştür?

"KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPILACAK MIDIR?"



Som altından vazolar şu an nerede muhafaza edilmektedir? Vazoların bulunduğu yer belli değilse, bilinmemekteyse bu altın vazolar birileri tarafından kaçırılmış mıdır? Şayet vazolar kaçırıldıysa konuya ilişkin soruşturma başlatılmış mıdır? Vazolar kayıpsa, kaçırıldıysa herhangi bir işlem yapıldı mı, yapılıyor mu veya yapılacak mı?

Dolmabahçe Sarayı’nda olması gereken altın vazoların şu an nerede olduğu, başlarına bir şey gelip gelmediği, kayıp olup olmadıkları, tekrar sergilenip sergilenmeyecekleri konusunda kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?