CHP'li Tanrıkulu: Gözdağı politikasına son verilecek mi?

19 Aralık 2020 Cumartesi, 14:41

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Basın İlan Kurumu’nun (BİK) ilan cezası verdiği gazeteler ve erişim engelli getirilen internet haber sitelerirni gündeme getirdi.

Tanrıkulu, Sözcü gazetesine 166 bin lira, Korkusuz'a 373 bin lira kesilen para cezasının yanında 11 ayda her iki gazeteye verilen ceza toplamının 26 gün olduğunu açıkladı. Tanrıkulu, Oda TV’ye de 371 bin lira ve 132 bin lira olmak üzere ayrı ayrı ceza kesildiğini anımsattı. Tanrıkulu, Bakan Elvan’dan şu sorulara yanıt vermesini istedi:

Anılan cezalar ile ilgili olarak denetim raporları tebliğ edilmiş midir? Edilmemiş ise, gerekçesi ve izahı nedir?

Ceza tespiti yapılırken uzlaşma davetleri yapılmış mıdır? Yapılmamış ise, gerekçesi ve izahı nedir?

AKP Hükümetleri döneminde git gide artan bir şekilde muhalif gazetelere verilen cezalar ile gözdağı verme politikasına derhal son verilecek midir?

2002 - 2020 yılları arasında yıllar bazında Türkiye'de halihazırda gazete, televizyon ve internet sitelerine (isim isim belirtilmek üzere) kesilen toplam ceza tutarı nedir?

2002 - 2020 yılları arasında yıllar bazında Türkiye'de hangi gazete, televizyon ve internet sitelerine (isim isim belirtilmek üzere) kamu bankaları ve kamu kurumları tarafından hangi tutarda ilan ve reklam verilmiştir?

2002 - 2020 yılları arasında yıllar bazında 18 Aralık itibariyle Birgün, Cumhuriyet, Evrensel, Sözcü, Korkusuz, Odatv, Yeni Akit, Sabah, Türkiye, Takvim, Yeni Şafak, Güneş, Akşam, Star ve Diriliş Postası'na toplam kaç kez hangi gerekçelerle ceza (tutarları ayrı ayrı belirtilmek üzere) kesilmiştir?