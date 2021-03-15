CHP’li Tekin: 5,2 milyon çalışanın emekliliği uzadı mı?

15 Mart 2021 Pazartesi, 16:33

Her iki uygulama kapsamında çalışan kişilerin, sigorta primlerinin yaklaşık bir yıldır ödenmediğine dikkat çeken Tekin, özellikle emeklilik tarihi yakın olup, primleri eksik olan milyonlarca çalışanın, emeklilik hakkı bir yıla yakın süre ertelenmiş oldu.

Tekin, şayet bu prim süreleri için "borçlanma hakkı” tanınmazsa, çalışanın emekli olma hakkı da suya düşmüş olacak” dedi.

Mevcut sistemimize göre hali hazırda bu süreler için borçlanma hakkının bulunmadığına işaret eden Tekin, "eğer bir düzenleme yapılmazsa birçok çalışan için emekli olma şansı ortadan kalkacaktır. Salgının yarattığı ekonomik tahribat ortadayken, reform yapılacaksa salgından en çok etkilenenler için yapılmalıdır. Çünkü sosyal devletin mantığında vatandaşına zor zamanlarında el uzatmak ve güçsüzü korumak vardır. Bu nedenle tüm çalışanların ödenmeyen primlerinin acilen İşsizlik Sigortası Fonundan ödenmesi gerekmektedir” dedi.

Tekin şunları söyledi:

“Anayasa’nın sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmayan bu adaletsizliğe derhal son verilmelidir. Sigorta primleri yatmadığı için kıdem ve emeklilik hakkı zora giren çalışanlara en kötü ihtimal sadece işçi hissesi oranında isteğe bağlı prim ödeme hakkı tanınmalıdır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak basit bir değişiklikle bu soruna çözüm bulunabilir.

Milyonlarca EYT’li mağdur yetmezmiş gibi şimdi de milyonlarca (Emeklilikte Prime Takılan) mağdur yaratılmasın" dedi.