CHP'li Tezcan'dan köylülere kesilen cezaya tepki: Aydın halkı yılmayacak!

08 Haziran 2020 Pazartesi, 11:53

Aydı'da jeotermal enerji santraline (JES) karşı direnen köylülere "sosyal mesafe kurallarına uymama" gerekçesi ile 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. CHP PM Üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, yaptığı açıklamada “Aydın köylüsünün havasını, suyunu, toprağını zehirlediniz, şimdi de cebine mi göz diktiniz?” dedi.

Tezcan açıklamasında şunları kaydetti :

Dünyada ve ülkemizde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının devam ettiği bir süreçte doğa hakları ihlalleri hız kesmemiş, gözlerini kar hırsı bürümüş bir avuç rantçı salgın sürecini fırsata dönüştürmeye çalışmıştır.

Pandemi sürecinde çalışmalarını sürdüren jeotermal enerji santraline karşı direnen Beyköy ve Kuyuculardaki otuz beş vatandaşımıza, sosyal mesafe kurallarına uymama gerekçesi ile 3 bin 150'şer lira para cezası kesildiği basına yansımıştır.

Vatandaşlarımız korona ile mücadele ederken havayı kirletmek, zehirlemek serbest bırakılmış, buna karşı çıkmak yasaklanmıştır.

Direnişi kırmak amacıyla verilen bu para cezaları, Aydın halkını yıldıramayacaktır.

Aydınımızı zehirlemelerine göz yummayacağız.

Asıl cezalandırması gerekenler doğayı tahrip eden, Aydınımızı zehirleyenlerdir.

Aydın köylüsünün havasını, suyunu, toprağını zehirlediniz, şimdi de cebine mi göz diktiniz?

Bu haksız ceza derhal iptal edilmelidir.