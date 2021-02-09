CHP'li vekil açıkladı: Selin nedeni, hatalı tren hızlı tren inşaatı

09 Şubat 2021 Salı, 10:48

Kırklareli Babaeski’ye bağlı Alpullu Beldesi’nde meydana gelen selde 380 ev hasar gördü. CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, selin işaret edildiği gibi aşırı yağmur dolayısıyla meydana gelmediğini açıkladı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kayan, kamu kurumlarından aldığı milyarlarca liralık ihalelerle bilinen Kolin İnşaat’ın hızlı tren hattı inşası sırasında yaptığı yanlışlardan dolayı şehri sel bastığını savundu.

"KOLİN, HALKIN ZARARINI ÖDEMELİ"

Yerinde inceleme yapan Kayan, “Aynı dere birkaç kilometre ilerideki Pancarköy’ün içinden geçmektedir ve orada hiçbir taşkınlık yapmamıştır. Alpullu’da olan sel, biraz yukarıda hızlı tren hattını yapan firmanın büyük bir yanlışlığından kaynaklanmıştır. Gelen suyu karşılayamayan büzlerin üzerine çıkan suların dere yatağına ulaşmayacak şekilde önüne yapay set çekilmiş olmasıdır. Geri tepen suların bendi yıkması sonucu toplanmış suların sel olarak şehre birden akmasından kaynaklanmıştır. Bu firma, halkın bu zararını ödemek mecburiyetindedir” dedi.

Kayan, Sel sonucu özellikle zemin kattaki ev ve dükkanların büyük hasar gördüğünü, her birinin zararının da 100 bin liraya kadar ulaştığını bildirdi.