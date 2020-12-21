CHP'li Yeşil: 'AOÇ'nin 800 dönümü daha yapılaşmaya açılıyor'

21 Aralık 2020 Pazartesi, 16:47

Etimesgut Belediyesi CHP Meclis Grubu üyeleriyle görüşen Yeşil, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’in, Etiler Caddesi’nde yer alan 800 dönümlük AOÇ arazisine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’nca bir çalışma başlatıldığını söyledi.

Yeşil, birinci derece sit arazisi üzerinde Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan “uygun” görüşü alınarak bir planlama yapıldığını, 90 dönümlük AOÇ arazisinin Tarım ve Orman Bakanlığı’na, 250 dönümünün Özel Kuvvetler Komutanlığı’na, kalan kısmının ise Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) tahsis edildiğini belirtti.

"DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK"

Arazinin neredeyse onda birinin Tarım ve Orman Bakanlığı’na tahsis edilerek büyük kısımların gölgelendiğini belirten Yeşil, “Şehrin kalbine yangın söndürme uçakları için sözde hangar yapacaklarını söylüyorlar ama buradaki hava trafiğine bağlı oluşacak kargaşa ve gürültü nedeniyle yaklaşık bir milyon Ankaralı doğrudan etkilenecek. Dünya’nın hiçbir yerinde böyle bir şehir plancılığı anlayışı göremezsiniz” dedi.

"AOÇ ARAZİLERİ HER SENE PARÇALANIYOR"

1925 yılında yaklaşık 55 bin 540 dekar olan arazinin, AKP döneminde 33 bin 256 dekara geriletildiğini belirten Yeşil, “Atatürk’ün emanetinin her sene bu şekilde gözümüzün önünde parçalandığını görmek içimizi acıtıyor. Bu siyasi anlayış verimli tarım arazilerini betonlaştırma anlayışı içerisindeyken, Ankara Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardan beri atıl kalan bu verimli tarım arazilerini geçen sene üç yıllığına kiralayarak iyi tarım uygulaması başlatmıştı” dedi.