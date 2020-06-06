CHP'li Zeybekoğlu: Türkiye demokrasisi önemli bir sınav veriyor

06 Haziran 2020 Cumartesi, 13:21

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP'li Enis Berberoğlu ve 2 HDP'li vekilin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. olayı 'sivil darbe' olarak değerlendiren Zeybokoğlu, "FETÖ'cülerin 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin ardından, eski ortakları ve iktidar partisi AKP tarafından, FETÖ taktikleri ile yürürlüğe konan, 20 Temmuz sivil darbesi demokrasiyi ve milli iradeyi hedef almaya devam ediyor." dedi.

Zeybekoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:



Değerli milletvekilimiz Kadri Enis Berberoğlu ve 2 HDP'li milletvekilinin, dün Saray'ın atadığı bir bürokrat olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın talimatı ile TBMM Başkanlığı tarafından vekillikleri düşürüldü. Halkın oyları ile seçilmiş bu kişiler, Saray'ın emirleri ile dün akşam saatlerinde apar topar tutuklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi bundan önce, millet iradesine yapılan her darbede olduğu gibi darbecilerin karşısında olmaya kararlılıkla devam edecektir.

Vekilimiz Enis Berberoğlu hakkında yargı sürecinin devam ettiği Anayasa Mahkemesi'nin belgeleri ile sabit iken; Anayasanın ilgili hükümleri bu kararın aleyhinde iken TBMM iradesini çiğneyenler sandık önünde hesap verecektir.

Bu anti-demokratik uygulamanın hedefi sadece Enis Berberoğlu değil, partimize oy veren milyonlardır.

Tarihinde Mustafa Kemal'e hesap soracak kadar demokratik temayülleri saygıyla işleten TBMM'nin bu gün Saray'dan emir alır hale gelmesi gelecek kuşaklar tarafından utançla hatırlanacaktır.

Başta CHP neferleri olmak üzere, demokrasi mücadelesi yürüten yurtseverler bu emir komuta zincirini millet iradesinin verdiği güçle darmadağın edecek; Cumhuriyetimizi demokrasi ve adalet mücadelesi ile taçlandıracaklardır.