CHP'lilerden "Fahrettin Altun" videosu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM kürsüsünde değindiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun'un 5 maaş almasına yönelik açıklamaya tepki gelmişti. Altun ve eşinin tepkileri üzerine CHP'lilerin hazırladığı video, birçok partilinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2020 Cumartesi, 22:45
CHP'lilerden
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Kılıçdaroğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada AKP'lileri işaret ederek, "Onların bazıları ve onların bazı adamları bir maaş yetmiyor, iki maaş yetmiyor, üç maaş yetmiyor, dört maaş yetmiyor, beş maaş alıyor. Yahu bu kadar işsizlik varken birilerinin bu kadar maaş almasını; üstelik yüksek maaş almasını sizin vicdanınız kabul ediyor mu?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarının ardından Fahrettin Altun'dan ve Fatmanur Altun'dan tepki geldi. Gelen tepkiler üzerine kendilerine, "Neden üzerinize alındınız" sorusu yöneltildi.

CHP'lilerin hazırladığı ve söz konusu durumun işlendiği video, sosyal medyadan yayınlandı.

İŞTE O VİDEO:



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