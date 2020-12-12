CHP'lilerden "Fahrettin Altun" videosu

12 Aralık 2020 Cumartesi, 22:45

Kılıçdaroğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada AKP'lileri işaret ederek, "Onların bazıları ve onların bazı adamları bir maaş yetmiyor, iki maaş yetmiyor, üç maaş yetmiyor, dört maaş yetmiyor, beş maaş alıyor. Yahu bu kadar işsizlik varken birilerinin bu kadar maaş almasını; üstelik yüksek maaş almasını sizin vicdanınız kabul ediyor mu?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarının ardından Fahrettin Altun'dan ve Fatmanur Altun'dan tepki geldi. Gelen tepkiler üzerine kendilerine, "Neden üzerinize alındınız" sorusu yöneltildi.

CHP'lilerin hazırladığı ve söz konusu durumun işlendiği video, sosyal medyadan yayınlandı.

İŞTE O VİDEO:



