'Çiğdem' ve 'Boyoz' seferlere başladı, 'Gevrek' yolda

11 Kasım 2020 Çarşamba, 13:04

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Boyoz” adını verdiği nostaljik tramvayın ardından “Çiğdem” adlı ikinci aracı da hizmete aldı. Lastik tekerlekli araçlara İzmirim Kart ile binilebiliyor. Biniş ücreti, mevcut tam tarife üzerinden 3,46 TL olarak belirlendi.

İzmir’de 1928 yılından 1954 yılına kadar Güzelyalı-Konak arasında hizmet veren elektrikli tramvaydan esinlenerek tasarlanan nostaljik araçlar, Alsancak Limanı viyadükleri ile Cumhuriyet Meydanı arasında sefer yapıyor. “Gevrek” adı verilen üçüncü tramvay da önümüzdeki günlerde teslim alındıktan sonra hizmete girecek.

İzmir’de son seferini 1954 yılında yapan tramvay, 66 yıl sonra Birinci Kordon’da, kentin kurtuluş günü olan 9 Eylül’de hizmete alınmıştı.