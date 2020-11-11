'Çiğdem' ve 'Boyoz' seferlere başladı, 'Gevrek' yolda
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Birinci Kordon’da hizmete aldığı nostaljik tramvayların ikincisi geldi. “Çiğdem” ismi verilen araç, “Boyoz” isimli araçla yarım saatte bir karşılıklı sefer yapmaya başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi “Boyoz” adını verdiği nostaljik tramvayın ardından “Çiğdem” adlı ikinci aracı da hizmete aldı. Lastik tekerlekli araçlara İzmirim Kart ile binilebiliyor. Biniş ücreti, mevcut tam tarife üzerinden 3,46 TL olarak belirlendi.
İzmir’de 1928 yılından 1954 yılına kadar Güzelyalı-Konak arasında hizmet veren elektrikli tramvaydan esinlenerek tasarlanan nostaljik araçlar, Alsancak Limanı viyadükleri ile Cumhuriyet Meydanı arasında sefer yapıyor. “Gevrek” adı verilen üçüncü tramvay da önümüzdeki günlerde teslim alındıktan sonra hizmete girecek.
İzmir’de son seferini 1954 yılında yapan tramvay, 66 yıl sonra Birinci Kordon’da, kentin kurtuluş günü olan 9 Eylül’de hizmete alınmıştı.
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