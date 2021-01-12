Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, görme engelliler için kitap seslendirdi
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'nı ziyaret ederek görme engelli vatandaşlar için hazırlanan "Atatürk'ün Mirası" isimli kitabı seslendirdi.
Çiğli'de, farkındalık yaratacak bir uygulamaya imza atıldı. Başkan Utku Gümrükçü, gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı yöneticileriyle bir araya gelerek iş birliği içerisinde hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Görüşme sonrasında kitaplıktan seçtiği "Atatürk'ün Mirası" isimli kitabı, engelli bireyler için okudu.
'ENGELLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ'
Çiğli'yi, tüm vatandaşların eşit, özgür ve destek almadan yaşayabileceği güvenli bir kent hüviyetine kavuşturabilmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Göreve gelir gelmez engelli bireylerimize yönelik hayata geçireceğimiz hizmet ve projeleri kurumsal ve sürdürülebilir kılmak adına 'Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı' düzenledik. 2020 yılında ilçemizde ikamet eden görme engelli vatandaşlarımıza 50 adet beyaz baston desteğinde bulunduk. Belediyemize ait sosyal tesislerin menülerine Braille alfabesi ekledik. Son olarak da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında çok önemli işlere imza atan Görme Özürlüler Kitaplığı'nı ziyaret ettik. Birlikte yapılabilecek hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Kamu kurumları, vakıflar ve halkımızla el ele vererek engelleri birlikte aşacağız” dedi.
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