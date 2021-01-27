Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Çalışmaları hakkında bilgi veren Gümrükçü, Kılıçdaroğlu'na 2010 yılında genel başkanlığa seçildiği ilk gün yayımlanan Cumhuriyet gazetesinin "İktidara Koşuyoruz" manşetli haberin yer aldığı sayfayı hediye etti.

İZMİR / Cumhuriyet
27 Ocak 2021 Çarşamba, 23:02
Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Abone Ol google-news

İzmir'in Çiğli Belediye Başkanı CHP’li Utku Gümrükçü, Ankara’da CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Başkan Gümrükçü'nün Kılıçdaroğlu'na Çiğli'de yapılan çalışmalara ilişkin Kılıçdaroğlu’na rapor verdi.



Gümrükçü, ziyarete ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımıza, 2010 yılında Genel Başkanlığa seçildiği ilk gün yayınlanan Cumhuriyet Gazetesinin "İktidara Koşuyoruz" manşetli haberin yer aldığı sayfayı hediye ettik. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde çalışmalarımıza ilk günkü azim ve kararlılığımızla devam edeceğiz" dedi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler