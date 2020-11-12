Çiğli Belediyesi çiçek üretimine başlandı
Çiğli Belediyesi, tesislerinde bulunan serada kentin yeşil alanlarında kullanılacak mevsimlik çiçek üretimine başlandı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında ilk olarak yaklaşan kış mevsiminde kent genelindeki park, bahçe, orta refüj, sokak ve cadde kenarlarındaki yeşil alanlarında kullanılmak üzere menekşe, kasımpatı, gazanya ve sıklamen üretimi gerçekleştirildi. İlerleyen süreçte Belediyenin peyzaj çalışmalarında kullanılacak çiçek üretiminin startı da verildi.
BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: TASARRUF EDİYORUZ
Belediye serasında başlattıkları çiçek üretimiyle önemli oranda bir tasarruf sağladıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Kentimizin yeşil alan kapasitesini artırmak ve göze hoş gelen bir görünüm kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımıza devam ederken ekonomimizin sürdürülebilir olmasına da özen gösteriyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan park, bahçe, orta refüj, kavşaklar ile sokak ve caddelerimizin kenarlarında yer alan yeşil alanlarda kullanmak üzere kendi çiçek üretimimize başladık. Bu proje ile hem kentimizin yeşil alan dokusuna renk katacak hem de giderlerimizden tasarruf edeceğiz” dedi.
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