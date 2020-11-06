Çiğli Belediyesi kişisel bakım birimi deprem bölgesinde
Çiğli Belediyesi kişisel bakım hizmetleri birimi İzmirli depremzedelerin yanında. Ekip, Aşık Veysel Rekreasyon Alanında kurulan çadır kentte depremzedelere temel kişisel hizmetler verirken, depremzede çocukların banyo ihtiyacını karşılıyor.
Çiğli Belediyesi’nin evlerinden çıkamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet veren “Kişisel bakım birimi” Bornova Aşık Veysel Rekreasyon alanında kurulan çadır kentte depremzedelere hizmet vermeye başladı. Çiğli Belediyesi Sağlık İşlerine bağlı ekip 09.00 – 19.00 saatleri arasında kadın, erkek ve çocuk depremzedelerin temel kişisel bakım hizmetlerini karşılıyor. Özel donanımlı VIP aracında depremzedelere verilen hizmetler arasında kadınlar için saç kesimi ve boyama, el ayak ve yüz bakımı; erkekler için saç sakal tıraşı bulunuyor. Çocuklar ise saç tıraşı ve banyo hizmetinden yararlanabiliyor. 10 kişilik ekip, günde yaklaşık 80 depremzedeye hizmet veriliyor. Ekip gelecek hafta Smyrna Meydanı’nda kurulan çadır kentte hizmet vermeye başlayacak.
BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: KİŞİSEL BAKIM ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ
Başkan Utku Gümrükçü, deprem bölgelerinde eksikliği hissedilen banyo ve kişisel bakım hizmetlerini verdiklerini belirterek “Depremlerde zarar gören yurttaşlarımızın birincil ihtiyaçları barınma, yeme – içme ve giysi oluyor. Ancak bundan sonraki diğer aşama hijyen ve kişisel bakım geliyor. Çiğli Belediyesi olarak depremde zarar gören halkımızın kişisel bakımlarının, temizliklerinin yapılmasını insani ihtiyaç olarak değerlendiriyoruz. Daha önce Elazığ deprem bölgesine giderek bir ay boyunca Elazığ halkının hizmetinde olan ekibimiz şimdi de İzmirli hemşehrilerimizin hizmetinde. Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli ekibimiz depremzedelerimizin kişisel bakım hizmetlerini en iyi biçimde yerine getirmeye çalışıyor” dedi.
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