Çiğli Belediyesi ve hayvan dostlarından işbirliği

23 Eylül 2020 Çarşamba, 10:48

Çiğli Hayvan Hakları Meclisi’nin çağrısı ile Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne getirilen sokak sakinleri Belediye Veteriner Hekimler Derneği üyesi veteriner hekimler tarafından gün boyu süren operasyonlarla kısırlaştırıldı.

Çiğli Hayvan Hakları Meclisi ve Çiğlili hayvan dostlarının getirdiği onlarca sokak sakini 8 saatlik operasyonlarla kısırlaştırıldı. Aynı zamanda kısırlaştırma operasyonu sonunda her bir sokak sakinine kimlik numaralarını içeren mikro cipler takıldı. Kuduz aşıları ve iç parazit tedavileri yapılarak hayvan dostlarına telsim edildi.

GÜMRÜKÇÜ: KLİNİK HİZ METLERİNDE YÜZDE 74 ARTIŞ

Kısırlaştırma operasyonu sonunda Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli genelinde yaşayan sokak sakinlerinin popülasyonunu kontrol altına alıp, yaşam kalitesini arttırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu amaçla Çiğlimizin hayvan dostları ile her geçen gün iş birliğini arttırıyoruz. Bugün gerçekleştirilen operasyonlarla çok sayıda sokak sakinimizin yaşam kalitesini arttırma adına adım attık. Göreve geldiğimizden bu yana sahipsiz hayvanlara yönelik yapılan kısırlaştırma ameliyatlarının sayısında yüzde 43, klinik hizmet verilen hasta hayvan tedavi işlemlerinde ise yüzde 74 oranında artış sağlandı. Benzer adımları atmaya da devam edeceğiz” diyerek Belediye Veteriner Hekimler Derneği üyesi veteriner hekimlere ve Çiğlili hayvan dostlarına teşekkür etti.

Gümrükçü yapılan çalışmalarla Çiğli’yi hayvan dostu bir kent haline getirdiklerini de vurgulayarak “Farkındalığı artırmak adına birçok yeni proje hazırladık ve yakında uygulamaya geçeceğiz” dedi.