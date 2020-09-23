Çiğli Belediyesi ve hayvan dostlarından işbirliği
Çiğli Belediyesi, Belediye Veteriner Hekimler Derneği ve Çiğli Hayvan Hakları Meclisi işbirliğiyle sokak sakinlerine kısırlaştırma operasyonları yapıldı. İlçede klinikte hasta hayvan tedavi işlemlerinde yüzde 74 oranında artış oldu.
Çiğli Hayvan Hakları Meclisi’nin çağrısı ile Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne getirilen sokak sakinleri Belediye Veteriner Hekimler Derneği üyesi veteriner hekimler tarafından gün boyu süren operasyonlarla kısırlaştırıldı.
Çiğli Hayvan Hakları Meclisi ve Çiğlili hayvan dostlarının getirdiği onlarca sokak sakini 8 saatlik operasyonlarla kısırlaştırıldı. Aynı zamanda kısırlaştırma operasyonu sonunda her bir sokak sakinine kimlik numaralarını içeren mikro cipler takıldı. Kuduz aşıları ve iç parazit tedavileri yapılarak hayvan dostlarına telsim edildi.
GÜMRÜKÇÜ: KLİNİK HİZ METLERİNDE YÜZDE 74 ARTIŞ
Kısırlaştırma operasyonu sonunda Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli genelinde yaşayan sokak sakinlerinin popülasyonunu kontrol altına alıp, yaşam kalitesini arttırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu amaçla Çiğlimizin hayvan dostları ile her geçen gün iş birliğini arttırıyoruz. Bugün gerçekleştirilen operasyonlarla çok sayıda sokak sakinimizin yaşam kalitesini arttırma adına adım attık. Göreve geldiğimizden bu yana sahipsiz hayvanlara yönelik yapılan kısırlaştırma ameliyatlarının sayısında yüzde 43, klinik hizmet verilen hasta hayvan tedavi işlemlerinde ise yüzde 74 oranında artış sağlandı. Benzer adımları atmaya da devam edeceğiz” diyerek Belediye Veteriner Hekimler Derneği üyesi veteriner hekimlere ve Çiğlili hayvan dostlarına teşekkür etti.
Gümrükçü yapılan çalışmalarla Çiğli’yi hayvan dostu bir kent haline getirdiklerini de vurgulayarak “Farkındalığı artırmak adına birçok yeni proje hazırladık ve yakında uygulamaya geçeceğiz” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen konuştu, ROK'un FETÖ güzellemesi ifşa oldu
- Dilipak’ın eşinden isyan: Bizi karalayan AK kadınlar...
- Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası ölü bulundu!
- Turkuvaz, Rıdvan Dilmen'i özür dilemeye çağırdı
- İhaleyi kaptı, paylaşımı yaptı
- Müge Anlı, Aleyna Çakır konusuna ara verdi!
- Kılıçdaroğlu ziyaret etti, MHP yine durmadı
- Aktif Bank da belgeden çıktı
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Erdoğan'ın açıklaması sonrası ilk kısıtlama
Video Haberler
- Parkta sopa ve kürekle ‘korku’ nöbeti
- Canlı yayında açıkladı: Ben de aynı sorunu yaşıyorum
- Gömüldükten sonra tabutu yakıldı
- Bu köpeğin en büyük zevki sörf yapmak
- Dev dalgalar araçları böyle yuttu
- Otobüste dehşet anları! Maske tartışmasında kan aktı
- Kulağından gelen garip sesin sebebi şoke etti
- Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
- Sağlıkçılar şiddete karşı yürüdüler
- Antalya’da düşündüren kuyruk
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen konuştu, ROK'un FETÖ güzellemesi ifşa oldu
- Dilipak’ın eşinden isyan: Bizi karalayan AK kadınlar...
- Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası ölü bulundu!
- Turkuvaz, Rıdvan Dilmen'i özür dilemeye çağırdı
- İhaleyi kaptı, paylaşımı yaptı
- Müge Anlı, Aleyna Çakır konusuna ara verdi!
- Kılıçdaroğlu ziyaret etti, MHP yine durmadı
- Aktif Bank da belgeden çıktı
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Erdoğan'ın açıklaması sonrası ilk kısıtlama