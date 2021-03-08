Çiğli Belediyesi’nden kadınlara öz savunma eğitimi
İzmir'de Çiğli Belediyesi, kadınların kendilerini güvende hissetmelerini desteklemek amacıyla ücretsiz öz savunma eğitimi başlattı.
Çiğli Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nda yeni normalleşme tedbirleri doğrultusunda yapılan eğitimi, 2016 yılında Peru’da düzenlenen Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nda dünyanın en iyi kadın antrenörü seçilen Nesibe Altun veriyor. Eğitimin ilk bölümünde ısınma ve açma germe hareketleri, ikinci bölümünde ise eğitmen Altun tarafından kadınlara Öz Savunma teknikleri öğretiliyor. Eğitim sonrası kendilerini psikolojik olarak çok iyi hissettiklerini söyleyen kadınlar, bu tarz bir organizasyona öncülük ettiği için Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’ye ve eğitmen Nesibe Altun’a teşekkür ettiler.
"YAN YANA YÜRÜYECEĞİZ"
Kadınların aile ve toplum hayatında kendilerini güvenli hissetmeleri amacıyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Gelişmek isteyen toplumlar, kadınlara her alanda yer vermeli. Çiğli Belediyesi olarak, bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çiğlili kadınların; eğitim, kültür, sanat, spor ve istihdam alanlarında daha fazla yer almalarını teşvik etmek amacıyla projeler geliştiriyoruz. Son olarak, kadınlara yönelik öz savunma eğitimi düzenledik. Güzel bir katılım oldu. Eğitim sonrası kadınların mutluluğu bizleri bundan sonraki süreçte hayata geçireceğimiz hizmet ve projeler için ekstra motive etti. Kadınların şiddetle değil üretim ve gelişimle anılacağı bir Çiğli için yan yana yürümeye devam edeceğiz” dedi.
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