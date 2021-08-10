Çiğli Belediyesi’nin üç projesine hibe desteği
Çiğli Belediyesi, yürüteceği üç proje için hibe desteği almaya hak kazandı.
Kadınlara ve gençlere yönelik hayata geçirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren Çiğli Belediyesi, son olarak üç yeni proje için daha hibe desteği almaya hak kazandı. Çiğli Belediyesi ile Turuncu Derneği ve Yaygın Öğrenme Derneği iş birliğinde yerel politika ve hizmetleri toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hale getirmek, oluşturulacak veri ve gösterge setleri ile belediyenin izlenebilirliğini sürekli kılmak, kapasite geliştirme, farkındalık ve yaygınlaştırma faaliyetleri düzenlemek amacıyla hayata geçirilecek proje, Avrupa Birliği’nin finanse ettiği CEİDizler Hibe Programı tarafından 28 Bin 260 Euro (286 bin TL) hibe desteği aldı.
Çiğli Belediyesi ortaklığında sürdürülen girişimler sonucunda gençlere yönelik iki farklı proje hibe desteği almaya layık görüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Toy Gençlik Derneği’nin paydaşlığını yaptığı proje için Sabancı Vakfı 295 bin 806 TL hibe desteği sağladı. Proje kapsamında gençlerin yenilikçi, kapsayıcı ve ihtiyaç temelli bir kent politikası oluşturulmasına katkı sağlamaları ve yerel yönetimler ile birlikte çalışma pratiğini geliştirmeleri hedefleniyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yürütücülüğünde, Kastamonu Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı 6.Bölge Müdürlüğü ve Çiğli Belediyesi ortaklığıyla, Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonuna başvurusu ile ilgili hibe projesi kazanıldı. Erasmus KA130 projesi ile gençlerde çevre bilincinin geliştirilmesi ve ormanların korunması, Erasmus Programı aracılığıyla kente gelen öğrencilere belediye bünyesinde staj imkanı sağlanması amaçlanıyor.
Gençlerin ve kadınların yerel yönetimlerde daha aktif olmaları adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Uzun süredir üniversiteler, belediyeler ve dernekler ile birlikte üzerinde çalıştığımız üç proje için hibe desteği almaya hak kazandık. Projeler doğrultusunda, kadınlarla ve gençlerimizle birçok farklı alanda iş birliği içerisinde çalışmalarda bulunacağız. Yerel politika ve hizmetlerimizi toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle belirleyeceğiz. Gençlerimizi, kentimizin bugünü ve geleceğiyle ilgili karar alma sürecine dahil edeceğiz. Özellikle çevre ve ormanlarımız konusunda gençlerimizin farkındalığını artıracak çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz. Yalnızca belediye hizmetlerinin değil doğanın sunduğu nimetlerin de eşit, adil ve hakça paylaşılacağı, tüm canlıların yaşamaktan mutlu olacağı doğa dostu bir kent için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
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